Le Portugal maintient le port du masque obligatoire dans les transports

Le Portugal a décidé de maintenir le port du masque obligatoire dans les transports publics, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, pour protéger les populations les plus vulnérables de la COVID-19, a annoncé jeudi la porte-parole du gouvernement.

Le port du masque dans les transports publics, la «mesure la plus significative encore en vigueur», doit «être maintenu principalement pour protéger les populations les plus vulnérables», a déclaré Mariana Vieira da Silva, ministre de la présidence, lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres.

Bien que «la situation soit actuellement sous contrôle», avec une forte baisse de la mortalité liée à la COVID-19, le gouvernement a décidé de «suivre l'avis des experts», a-t-elle expliqué.

Le Portugal, parmi les champions du monde de la vaccination contre la COVID-19, avait connu en mai dernier une augmentation marquée des nouveaux cas, provoquée par le sous-variant d'Omicron BA.5. La vague avait commencé à refluer mi-juin.

«On sait qu'à l'approche de l'automne et de l'hiver, il est possible que la situation de la pandémie s'aggrave et qu'il faille recourir à des mesures supplémentaires», a toutefois prévenu la ministre.

«Il faudra suivre la situation de près», a-t-elle ajouté.