Le vrai problème de l'Église catholique

Le pape poursuit son périple canadien axé sur le pardon et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Pourtant, cette question, pour importante qu’elle soit, n’est pas le principal problème de l’Église catholique.

Abus

D’abord, en Amérique du Nord et en Europe, les églises sont vides, l’âge moyen des fidèles ne cesse d’augmenter, et nombre de paroisses n’ont plus de curé attitré, faute d’effectifs.

Ensuite, rien n’aura fait plus de tort à l’Église catholique que les abus sexuels commis par des prêtres.

Aucun pays ayant une communauté catholique n’a été épargné. Aucun.

Le scandale ne tient pas seulement au nombre de cas, mais aussi au fait qu’en déplaçant les prêtres visés d’une paroisse à l’autre, l’Église travaillait sciemment à étouffer la vérité.

Si l’arbre produisait tant de pommes malades, c’est parce qu’il était lui-même malade.

Je ne suis pas croyant. Est-ce que cela m’interdit pour autant de pouvoir émettre une opinion sur ce sujet ?

Je ne crois pas. Dans la mesure où les humains sont incapables de se passer de religion, il est préférable, me semble-t-il, d’avoir des institutions religieuses fonctionnelles.

La revue The Economist revenait récemment sur cette question des abus sexuels au sein de l’Église catholique.

Qu’il s’agisse de l’Église ou de toute autre organisation, disait-elle, toute institution qui donne un grand pouvoir sur autrui à des individus et qui prive les victimes de canaux de communication pour dénoncer verra inévitablement les abus se multiplier.

Voyez Hollywood.

L’Église catholique comporte cependant un aspect très particulier.

L’obligation du célibat imposée aux prêtres réduit radicalement le réservoir de candidats à la prêtrise.

Imaginez un instant le sacrifice qu’implique le renoncement à la sexualité et aux joies de la vie familiale.

En revanche, mettons-nous un instant, si la chose est possible, dans la tête d’un authentique pédophile.

La prêtrise offre des opportunités considérables.

Vous avez du pouvoir, un accès à un bassin considérable de cibles, et vous évoluez dans une culture du secret.

Certes, Jésus resta célibataire. La revue m’a cependant appris que ce n’est pas avant le 11e siècle que l’Église imposa formellement le célibat des prêtres.

Pourquoi ? Parce que si les prêtres n’avaient pas d’enfants, ils étaient plus susceptibles de léguer leurs biens à l’Église à leur décès.

Changer

Le catholicisme est l’une des trois principales branches du christianisme, avec le protestantisme et l’orthodoxie.

Les pasteurs protestants peuvent être mariés. Une femme peut aussi être pasteure.

Dans le christianisme orthodoxe, le célibat n’est imposé qu’aux évêques. Les prêtres peuvent être mariés si leur mariage est antérieur à leur ordination.

Or, les abus sexuels sont et furent infiniment moins nombreux chez les protestants et chez les orthodoxes, sans doute parce que cet aspect de leur doctrine est plus au diapason de la normalité humaine.

Écouter et demander pardon aux victimes est nécessaire, mais cela reste insuffisant.

Le mariage des prêtres mécontenterait assurément la frange conservatrice. Mais les avantages seraient infiniment supérieurs aux dommages.