Communautés autochtones: Legault doit passer «de la parole aux actes»

Les appels à la réconciliation de François Legault jeudi ont fait réagir le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon. La CAQ, rappelle-t-il, a renié son engagement d’inclure la notion de sécurisation culturelle des Autochtones dans le réseau de la santé, en mars dernier.

Le premier ministre, François Legault, a assisté à la messe donnée par le pape François, jeudi, à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

« Je pense que c’est une très bonne chose que le pape vienne rencontrer les communautés autochtones, s’excuser pour ce qui s’est passé et on espère que ça va aider à la réconciliation, à la guérison », a commenté M. Legault à son arrivée.

Il invite à « travailler ensemble à bâtir l’avenir » alors que « les blessures dans les communautés autochtones, entre autres à cause des pensionnats, ne sont pas encore guéries ».

Mais en entrevue avec notre Bureau parlementaire quelques heures plus tard, Paul St-Pierre Plamondon a invité le premier ministre à « passer de la parole aux actes ».

« Il y a quelques mois, François Legault avait l’occasion de respecter sa parole et de modifier la loi sur la santé et les services sociaux pour y inclure le principe de sécurisation culturelle et il a renoncé à cet engagement-là », déplore le chef du Parti Québécois.

Demande de la commission Viens

Dans la foulée du décès de Joyce Echaquan sous les insultes racistes d’infirmières à l’hôpital de Joliette, le gouvernement caquiste s’était engagé à inclure dans la loi cette notion qui vise à créer un environnement sécurisant pour les Premières Nations et les Inuits.

Il s’agissait d’ailleurs d’une des recommandations de la commission Viens sur les relations entre l’État québécois et les peuples autochtones.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a finalement confirmé en mars dernier que la loi ne serait pas modifiée en ce sens, tout en assurant que la sécurisation culturelle peut tout de même être appliquée dans le réseau.

Valeurs québécoises

Par ailleurs, le premier ministre a souligné, jeudi, que l’Église catholique a joué un rôle important dans l’histoire du Québec.

« On sait qu’au Québec, c’est important la religion catholique. Il y a beaucoup de nos belles valeurs qu’on a au Québec qui viennent de la religion catholique », a-t-il lancé avant le début de la cérémonie.

« Donc la religion catholique a apporté beaucoup de bonnes choses au Québec », a ajouté celui qui a fait adopter la loi sur la laïcité, en plus de retirer le crucifix du Salon bleu.

Il a toutefois reconnu que cet héritage est « malheureusement » assombri par le chapitre des pensionnats autochtones au pays.

