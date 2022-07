Les Journées d’Afrique dans Saint-Roch

Le Festival des Journées d’Afrique propose, avec sa 26e édition lancée jeudi soir, plusieurs spectacles gratuits à la place de l’Université-du-Québec dans le quartier Saint-Roch.

On pourra voir, vendredi soir, l’artiste aux origines africaines Carine au micro (19 h 30) et le reggae de Prophecy Izis (21 h 30).

Samedi, ce sera au tour de Richy Jay (19 h 30) et du jeune Montréalais MISTER DRÊ-D en doublé avec Bobo William (21 h). Pour la dernière journée de l’événement, dimanche, on retrouvera la formation Capitale du Samba (18 h), Zale Seck (19 h 30) et avec les rythmes latino de Kumbancha (21 h 30).

Le District Saint-Joseph présentera des spectacles payants, à 22 h 30, avec Karim Cisse & Chris Walk (29 juillet), Inus Aso (30 juillet) et Jah & I (31 juillet). Les billets sont en vente à la porte.

Des activités pour toute la famille ont lieu à place de l’Université. Des ateliers de tam-tam, de danse et des expositions d’objets artisanaux seront aussi offerts à partir de 14 h jusqu’au 30 juillet.