Les Stroll rendent hommage à Vettel

Le pilote québécois Lance Stroll et son père Lawrence, qui possède l’écurie de Formule 1 d’Aston Martin, n’avaient que de bons mots à dire du vétéran Sebastian Vettel, qui a annoncé sa retraite du sport au terme de la présente saison.

À 35 ans et après quatre championnats de la série remportés sous la bannière de Red Bull, l’Allemand mettra fin à son aventure en course automobile, deux saisons après son arrivée à Aston Martin.

«Nous lui avions assuré que nous voulions continuer avec lui l’an prochain, mais finalement, il a pris la décision qu’il croit la plus juste pour lui et sa famille, et évidemment, nous respectons cela», a déclaré Lawrence Stroll par voie de communiqué, jeudi.

L’homme d’affaires milliardaire a confirmé que Vettel serait membre de l’écurie britannique jusqu’au Grand Prix d’Abou Dhabi, le dernier de la saison, qui sera également le 300e en carrière du pilote. Stroll a promis un «merveilleux hommage» pour son départ.

Lance, lui, a pu apprendre de celui qui est devenu en 2010 le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1.

«Seb est une personne géniale en dehors de la piste, un vrai gentilhomme. Il a fait beaucoup pour ce sport et ses succès en course sont tout simplement incroyables. Je lui souhaite le meilleur pour la suite», a mentionné le Montréalais de 23 ans.

«Il a fait des courses magnifiques pour nous, et dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été d’une valeur inestimable, a ajouté Lawrence Stroll. Il est l’une des légendes de la Formule 1, et ç’a été un privilège de pouvoir travailler avec lui.»

Le moment fort de Vettel avec Aston Martin a été sa deuxième place sur le podium en Azerbaïdjan, en 2021. Cette saison, il détient la 14e position du classement général, ayant notamment terminé sixième à Bakou en juin.