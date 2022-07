Politique: préparez-vous au Ironman de l’automne!

Nous ne sommes qu’à la fin juillet et je commence déjà à trépigner d’impatience en vue de l’automne. Pas que je souhaite troquer la chaleur estivale et les vacances pour le ramassage de feuilles et les bottes de pluie, c’est surtout l’agenda politique chargé qui nous attend qui me fascine.

Tout d’abord, cette course au leadership du Parti conservateur prendra officiellement fin le 10 septembre prochain, soit dans un peu plus d’un mois. Bien que le débat du 3 août et le dévoilement du scrutin soient des dates importantes à surveiller, c’est surtout l’après-course qui m’intéresse.

En effet, peu importe le choix des militants conservateurs, je suis convaincue qu’une réelle crise interne secouera cette institution politique et qu’il sera très difficile, voire impossible, d’unir les partisans des uns et des autres. Cela risque d’avoir des conséquences à plus long terme sur le paysage politique federal et sur le choix qui nous sera proposé lors du prochain scrutin fédéral.

Ensuite, il y a évidemment la campagne électorale provinciale, qui devrait être déclenchée à la fin de l’été pour un scrutin prévu le 3 octobre prochain. Il y aura évidemment des débats, une première pour Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhaime, des promesses, des attaques et des contre-attaques. Les attentes sont tellement basses pour les partis d’opposition qu’ils ne peuvent que surprendre à ce stade-ci alors que le gouvernement devra faire très attention pour éviter les écueils et les pièges pouvant le faire trébucher dans son chemin vers cette majorité historique projetée.

Mais le spectacle politique ne s’arrêtera pas le 3 octobre. Ce ne sera en fait que le début: comment sera constitué le nouveau Conseil des ministres, quel chef de l’opposition démissionnera, quelle autre course au leadership devra être organisée, etc.

Chose certaine, les amoureux de la politique, nous serons servis en matière d’actualité et de rebondissements. D’ici là, reposons-nous pour être prêts pour ce Ironman politique qui s’annonce des plus passionnants!