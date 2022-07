Trois bulles d’ici

Tout frais, tout léger, tout bubbly. Que vous aimiez les bulles en mode traditionnel ou pétillant naturel («pet nat»), vous trouverez ici de quoi vous faire plaisir. Santé!

Domaine Bergeville, Plus petit que 2021, North Hatley – 29$ – Épiceries fines – 12,6% – 0 g/L Biodynamie

En 2019, Ève Rainville et Marc Théberge ont fait leurs premiers essais de prise de mousse en magnum, dont le contenu était alors destiné à être assemblé aux futurs millésimes de L’intégrale. Sa vocation a changé lors de la dégustation par l’équipe: il fallait le commercialiser tel quel. Le Plus petit que 2021 est donc un effervescent de méthode traditionnelle issu d’un assemblage des cépages acadie blanc, frontenac blanc et st-pépin. Non dosé, tout à fait sec, mais doté d’un excellent volume en bouche, à la faveur d’un été et d’un automne exceptionnels. Saveurs nuancées, persistantes, trame de fond minérale. Un pur bonheur par une journée chaude de juillet.

En roue libre, Pet Nat – Vidal 2021 – 37$ – Épiceries fines – 11% – 0 g/L

En roue libre, c’est le projet personnel de Geneviève Thisdel au sein du vignoble Les Bacchantes, à Hemmingford, où elle est chef de culture. Le pétillant naturel qu’elle élabore brille par sa netteté aromatique et son équilibre. S’il est vif, tendu et qu’il paraît bien sec, le vin n’a pourtant rien d’acerbe et déploie aussi en bouche un très joli fruit, entre la pomme blette, la clémentine et le zeste de lime. Léger et désaltérant comme un prosecco, sans la sucrosité.

Le Chat Botté, Petnat Orange 2021, IGP Vin du Québec – 32$ – Épiceries fines – 12,5% – ND

Nouvelle image, nouvelles cuvées. La gamme du Chat Botté, ce domaine d’Hemmingford situé à un jet de pierre des Bacchantes, s’est enrichie d’un pétillant naturel de frontenac blanc, lui-même macéré avec les peaux pendant cinq jours, d’où son nom: Petnat Orange. Le contact des peaux exacerbe les arômes tropicaux et apporte une légère sensation tanique, qui se mêle de façon harmonieuse à la rondeur du fruit et à une bulle assez persistante. Vinifié sans ajout de sulfites; original et bien exécuté.