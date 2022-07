Un spectacle de danse gratuit à l’Agora

La troupe MARVL de Studio Party Time se produira huit soirs gratuitement à l’Agora Port de Québec.

Les danseurs de cette troupe, finalistes de l’émission Révolution en 2018, seront sur scène, vendredi soir, samedi et les 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 août, pour présenter leur spectacle Bouge qui mélange danse urbaine, break, contemporain et acrobaties.

Entre 19 h 30 et 21 h, on présentera la compétition Battles, ouverte à tous et dans diverses catégories. On peut s’inscrire sur place au coût de 20 $. Une bourse de 200 $ sera remise, chaque soirée, au gagnant.

On retrouvera les catégories All Styles (29 juillet et 5 août), hip-hop (30 juillet et 6 août), Popping (1er août), Krump (2 août), Break, pour les 16 ans et plus (3 août) et du Break en équipe de cinq (7 août).

Ces soirées de danse sont offertes gratuitement grâce à la participation du Bureau des grands événements, de Tanguay et de l’Association des gens d’affaires du Vieux-Port de Québec.