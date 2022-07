Une Canadienne remporte le prix de la photo de l’année

C’est la photographe canadienne Amber Bracken qui a raflé le prix de la photo de l’année de la prestigieuse Expo World Press Photo. La lauréate sera de passage à Montréal pour lancer la 15e édition de l’exposition, qui se tiendra du 31 août au 2 octobre au Marché Bonsecours.

Le jury du plus prestigieux concours international de photographie professionnelle a tranché: c’est la photographe canadienne Amber Bracken qui se voit mériter le prix de la photographie de l’année pour sa photo Kamloops Residential School publiée dans The New York Times.

La photo, prise en Colombie-Britannique, montre des robes rouges et orangées placées sur des croix en bois placées en enfilade afin de commémorer les enfants ayant péri au pensionnat autochtone de Kamloops. Un arc-en-ciel dans le ciel sombre vient ajouter de petites et improbables touches de couleur faisant contraste avec la sévérité du thème et de la réalité abordés.

Originaire de l’Alberta, la photographe Amber Bracken concentre sa pratique dans l’ouest de l’Amérique du Nord. Elle affectionne les relations inscrites dans un contexte historique et, à travers son œuvre, elle explore la rencontre entre l’environnement, la culture et la colonisation.

Elle a travaillé et voyagé à travers le monde pour différents médias, dont le National Geographic, le Globe and Mail, le Wall Street Journal, BuzzFeed, Maclean’s, ESPN et le New York Times.

Le World Press Photo présente les photos lauréates, sélectionnées parmi près de 65 000 clichés soumis au jury par 4066 photographes de 130 pays. Les photos gagnantes sont réparties dans quatre catégories: Images seules, Séries, Projets à long terme, et Libre format.

L’édition montréalaise est présentée depuis 2005 et revient cette année après deux ans d’absence pandémique. C’est l’artiste Caroline Monnet qui a été nommée porte-parole de cette 15e édition où elle présentera l’exposition Ikwewak (Femmes) en première mondiale. La photographe montréalaise Justine Latour présentera également son exposition Claire, 107 ans en exclusivité en parallèle des photos lauréates lors de l’événement.