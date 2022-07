Autre menace pour le français à Ottawa

Malgré ses belles paroles, Justin Trudeau vient de prouver à nouveau que le fait français à Ottawa est en sérieuse perte de vitesse.

Le leader parlementaire du gouvernement Trudeau, Mark Holland, a annoncé une décision qui risque de saborder des services professionnels de traduction à la Chambre des Communes.

Remplacer des interprètes employés d’État, hautement compétents, astreints à un code de déontologie et au secret professionnel, par des pigistes privés externes ! Quelle folie !

Ces derniers n’ont jamais réussi les examens requis. En clair, ils sont non accrédités. Le tout pourrait même mener à une situation carrément inconstitutionnelle.

Nominations d’unilingues anglophones

Rappelons que plus tôt cette année, les tribunaux du Nouveau-Brunswick (seule province officiellement bilingue) ont rabroué Trudeau pour sa nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone. Qu’importe, Trudeau a simplement décidé de porter la décision en appel. On s’en parlera une autre fois, en anglais seulement !

Au même chapitre, même si nous pouvons applaudir la nomination d’une gouverneure générale d’origine autochtone, le fait est qu’un an plus tard, Mary Simon ne parle toujours pas une des deux langues officielles du Canada. Trudeau est, encore une fois, le responsable.

Le français va écoper

Bien entendu, les services de traduction simultanée servent autant vers le français que vers l’anglais. Mais, pour y avoir siégé de nombreuses années, je peux affirmer que c’est le français qui est toujours relégué aux oubliettes à Ottawa et qui va écoper de cette décision.

Il y a une vieille blague voulant qu’à Ottawa, il y ait deux langues officielles : l’anglais et le français-traduit-vers-l’anglais. Bientôt, on risque de ne même plus avoir la deuxième partie.

En clair, cette décision viendrait consacrer une pratique de plus en plus courante. Puisque la vaste majorité des parlementaires francophones ont appris l’anglais, par la force des choses, les réunions se tiendront de plus en plus en anglais.

Avoir à choisir entre le charabia d’un interprète non qualifié et l’unilinguisme anglais, je sais lequel va l’emporter.

Pente glissante

L’obligation constitutionnelle d’utiliser l’anglais et le français à chaque étape du processus législatif à Ottawa n’est pas une vue de l’esprit.

Cette décision nous met sur une pente glissante vers l’unilinguisme du processus législatif. La Cour suprême a déjà rappelé au Manitoba et au Québec que le défaut de respecter cette obligation de bilinguisme législatif mène à la nullité des lois ainsi adoptées inconstitutionnellement.

Coup de barre nécessaire

Lorsque Mélanie Joly avait le dossier des langues officielles, elle avait annoncé un projet de loi intéressant qui viendrait renforcer le statut du français. C’était avant les élections de l’automne dernier.

Depuis, la nouvelle ministre des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a présenté une version scindée et édulcorée qui n’a jamais franchi l’étape de l’adoption à la Chambre des communes. Espérons que la ministre Petitpas Taylor donnera le coup de barre nécessaire, car la décision de Justin Trudeau et de Mark Holland n’augure rien de bon pour la place du français dans nos institutions démocratiques