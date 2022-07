HARDY, Simone



À l'hôpital régional de Portneuf, le 18 juillet 2022, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée, dans une grande sérénité madame Simone Hardy, épouse de feu Georges Beaupré, fille de feu monsieur Raymond Hardy et de feu dame Albertine Trudel. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances, de 9 h 30 à 11 h., suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laSimone laisse dans le deuil ses fils: Yves (Marjolaine Germain), Michel (Lyne Paquet) et Donald (Chantal Plamondon); ses petits-enfants: Ariane (Xavier Pigeon), Étienne (Marie-Eve Vachon), Samuel (Audrey Dumas), Laurie (Antoine Morasse), Mathis (Erika Breton) et Eve-Julie (Mathieu Veniere); ses arrière-petits-enfants: Juliette, Thomas, Edouard et Adrien; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Annette Moisan), feu Fernande (feu Delphis Moisan), feu Léo (feu Lorraine Paquet), feu Jeannette (feu Lionel Leclerc), feu Roger (Adrienne Moisan), Maria (feu Robert Beaupré), Jean-Paul (feu Réjeanne Beaupré), Lorraine (feu Gilles Hamel), feu Monique (feu Gilles Ouellet), Huguette (André Paquet), Henriette (feu Marcel Dion) et feu Claude (Marjolaine Robitaille). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaupré: feu Wellie (feu Rollande Voyer), feu Léopold (feu Marie-Reine Genois), feu Rollande (feu Adrien Paquet), feu Jeanne-D'Arc (feu Gilles E. Paquet), Yvonne (feu Jean-Paul Bussières), feu Aurélien, Hervé (Marie-Claire Godin), Roger (Suzanne Denis), Marielle (Arthur Julien) et Octave (Lorraine Lesage); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, www.jedonneenligne.org/fsportneuf/