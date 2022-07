Hydro devra choisir entre une vingtaine de projets éoliens

Afin de combler ses besoins croissants en électricité, Hydro-Québec aura l’embarras du choix et devra choisir entre 24 projets d’acquisition de nouvelle énergie renouvelable pour son réseau.

En décembre dernier, dans un contexte où les surplus se réduisent rapidement, Hydro avait lancé deux appels d’offres visant l’achat de deux blocs distincts de 300 MW d’électricité de source éolienne et 480 MW d’électricité de sources renouvelables.

Au total, 27 projets ont finalement été déposés, mais la société d’État a rejeté trois dossiers. Hydro procédera à l’analyse de ces 24 soumissions totalisant 4205,3 MW.

Projets étrangers et québécois

Les filiales canadiennes du groupe français EDF se démarquent avec sept projets déposés notamment dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Le producteur américain d’énergie Invenergy, dont l’actionnaire majoritaire est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), aura quatre projets étudiés par la société d’État.

Les entreprises québécoises, Innergex et Kruger Énergie, ainsi qu’Hydro elle-même, ont aussi déposé des propositions visant à produire de l’énergie renouvelable.

« Au cours des prochains mois, Hydro-Québec procédera à l’évaluation des soumissions et communiquera le résultat des soumissions retenues au terme du processus d’analyse », a souligné la société d’État.

Livraison d’ici 2026

Une fois signés, les contrats devront être approuvés par la Régie de l’énergie, et les promoteurs auront la responsabilité d’obtenir les autorisations et permis requis. Les livraisons d’électricité doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2026.

En mars dernier, lors du lancement de son plan stratégique, la patronne d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, avait annoncé de nouveaux projets de production éolienne afin d’éviter que le Québec se retrouve à sec.

Au total, 3000 MW d’énergie éolienne et renouvelable vont s’ajouter au réseau dans les prochaines années.