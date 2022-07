La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 29 juillet 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Freewave Lucifer Fck - Of Montreal ***1/2

Déstabilisant avec ses rythmes déconstruits et ses enchaînements à toute vitesse, Marijuana’s a Working Woman ouvre l’album et donne le ton. Le reste du périple sera du même acabit. Vous n’avez qu’à vous laisser porter par les couches de claviers et les effets de voix saturés. Les tempos empruntent parfois à l’ambient, mais souvent au funk. Les ambiances se succèdent si vite: Freewave Lucifer Fck s’insère en votre esprit comme une série de tableaux qu’on doit regarder très longtemps avant de tout saisir. Cette cavalcade introspective du leader Kevin Barnes groove à souhait sur Blab Sabbath Lathe of Maiden ou Après Thee Dèclassè. Les paroles nous télescopent dans la psyché tourmentée de ce même Barnes. Il a d’ailleurs avoué être passé de l’alcool à la marijuana pour mieux affronter la pandémie. Ceci expliquant cela... Mais il s’amuse et se permet des incantations à la Bowie. Au bout de cette escapade de 7 chansons dans le subconscient d’Of Montreal, vous ne saurez toujours pas si vous êtes arrivés à destination mais, vous savez ce qu’on dit, «c’est le voyage qui compte». (Stéphane Plante)

Surrender - Maggie Rogers****

Avec Surrender, qui suit son premier album Heard It in a Past Life (2019), Maggie Rogers persiste, signe, et se positionne comme une auteure-compositrice-interprète à suivre. Avec panache et confiance, l’artiste enchaîne les dynamiques Want Want, Anywhere But You et Shatter sans s’accrocher les pieds dans les étiquettes. Pop, folk, rock... Si Rogers en mène musicalement large, elle ne boude pas la simplicité. En fait foi la touchante ballade Begging For Rain, qui confirme la mélancolie assumée de cet album. Les oreilles les plus averties reconnaîtront peut-être la touche de Florence Welch (Florence and the Machine) et Ben Lovett (Mumford & Son’s) sur certaines chansons. (Mélissa Pelletier)

L’artiste chouchou de la presse musicale britannique chante à la hauteur des attentes. Avec son hip-hop teinté de soul/funk avec de vraies guitares, de la vraie basse, Lava La Rue respire l'authenticité. Très peu de synthétique dans le portrait. Ne serait-ce que quelques accords de claviers bien plaqués ici et là pour embellir le tout. En 5 titres, Laval La Rue relève l’exploit de montrer l’étendue de ses influences sans verser dans la surenchère. (Stéphane Plante)

Patina - Tallies***1/2

Ça a des petits airs enfumés et rêveurs, ce Patina. Entre l’indie rock et le dream pop injecté de fuzz, les pièces ensoleillées tenues par la charmante voix de Sarah Cogan risquent de vous faire voyager dans le coin de l’adolescence. Pas question pour la bande de Toronto de s’apitoyer sur de vieux tourments: on a plutôt droit à une réflexion franche, mais tout de même optimiste, sur cette petite voix qu’on doit souvent apprivoiser afin de bien l’écouter... Clin d'œil à de multiples influences des années 90, Patina a d’ailleurs pu profiter des oreilles avisées de Simon Raymonde (ex-Cocteau Twins) qui a signé le groupe sur Bella Union label. (Mélissa Pelletier)

Love The Stranger - Friendship ***

À la croisée du country, de l’americana et du folk, bien des chansons proposées ici semblent hésitantes. Avec sa voix incertaine, le chanteur Dan Wriggins pousse ses couplets et refrains relatant mille et une banalités. Une complaisance se dégage dans ce débit faussement blasé. Les arpèges acoustiques et électriques touffus et les tentatives brouillonnes d’accoucher d’un solo à l’emporte-pièces viennent sauver la mise. Particulièrement dans St. Bonaventure. Le charme de Love the Stranger se trouve là. (Stéphane Plante)

