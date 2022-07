La papemobile du pape François conçue avec «plus de simplicité»

Le manufacturier de Pierreville, au Centre-du-Québec, qui avait fabriqué la papemobile ayant servi à Jean-Paul II en 1984, a remarqué que celle mise à la disposition du pape François a été conçue avec «plus de simplicité».

Camions Carl Thibault croit que les critères de sécurité ont dû être assouplis en comparaison de ceux qui existaient lors de la visite papale de 1984.

Les caractéristiques du modèle Jeep Wrangler, modifié pour les besoins du pape François, n’ont pas été révélées publiquement.

On croit toutefois deviner que peu de composantes de sécurité ont été ajoutées étant donné les délais très courts, puisque la visite du pape avait été rendue officielle en mai.

En 1984, la papemobile avait été blindée dans un souci de sécurité extrême. Trois ans plus tôt, le Saint-Père avait été la cible d’un attentat par arme à feu sur la place Saint-Pierre à Rome.

«C’était réellement une cage de verre. C’était un véhicule bâti contre les explosions et les balles avec des planchers et des parois à double épaisseur. C’était un véhicule assez complexe par rapport à ce que j’ai vu [pour la papemobile du pape François]. J’ai vu un petit véhicule avec juste une petite structure de métal et une vitre», a confié Carl Thibault, fabricant de camions à incendie.

La papemobile de Jean-Paul II avait été livrée en deux exemplaires à 85 000$ pièce. C’est la Conférence des évêques catholiques du Canada qui avait passé la commande.

Pour ce voyage-ci, malgré son expérience en la matière, le fabricant de Pierreville n’a pas été sollicité.

Même si ça avait été le cas, en raison de la «pénurie de main-d’œuvre et des délais de livraison des matériaux», il n’aurait eu d’autre choix que de refuser le contrat.