La planète ne tourne pas rond

« Le monde est rendu fou ».

C’est la réaction que plusieurs d’entre vous avez eue après la lecture de ma chronique de mercredi. Je vous y racontais, entre autres, que le Centre de santé des femmes de Montréal parlait de « propriétaires de vagin » et de « propriétaires de pénis ».

Vous avez tellement réagi que le Centre a modifié ses publications !

Mais continuez à lire ma chronique jusqu’au bout. Je vous offre d’autres occasions de constater que la maladie woke se répand malheureusement partout sur la planète.

RECONNAÎTRE SON FAUX PAS

Dans ma chronique intitulée Le sexe dans tous ses états, je vous parlais de cette drôle de novlangue utilisée par de plus en plus d’institutions, culturelles ou autres.

Après la parution de ma chronique, le Centre de santé des femmes de Montréal a corrigé sa publication pour enlever toute référence aux « propriétaires de vagin » et elle a publié sur Facebook ce rectificatif : « Dans cette publication nous aurions dû écrire ‘‘les femmes ainsi que les personnes pouvant bénéficier de soins gynécologiques’’. Nous essayons d’être le plus inclusives possible et nous ne sommes pas à l’abri d’un faux pas. »

Ouf ! Au moins, il y a des dérives qui se corrigent.

Mais laissez-moi vous parler d’un délire inquiétant qui nous vient... d’Europe.

Je lisais dans Le Figaro récemment : « L’une des principales écoles de danse du Royaume-Uni, la Northern School of Contemporary Dance (NSCD) de Leeds, a supprimé les auditions de ballet classique. L’établissement a décidé de rendre le programme plus inclusif et “gender neutral”, ayant jugé les rôles masculins et féminins du ballet classique discriminatoires envers les personnes non binaires et transgenres. »

J’ai d’abord cru à un poisson d’avril en plein mois de juillet. Mais non. Des journaux britanniques ont eux aussi couvert cette histoire.

Cette école de danse a donc décidé de retirer le ballet classique de ses figures imposées en audition pour sélectionner ses futurs élèves.

L’école a fait ce changement dans le cadre d’une vaste opération de « décolonisation » de son enseignement, au nom, vous l’aurez deviné, du trio « équité, diversité, inclusion ».

On reproche au ballet classique d’être bâti autour d’une conception « blanche et européenne » de ce à quoi un corps doit ressembler !

C’est aussi considéré comme une forme d’art trop élitiste à cause des coûts élevés associés à son apprentissage !

Francesca McCarthy, la directrice des études de premier cycle à l’école, a affirmé aux médias que la terminologie du ballet classique, qui distingue les « danseurs » et les « ballerines » était trop genrée et était « problématique » face à « l’inclusion des artistes non binaires et transgenres ». Elle encourage le personnel de l’école à utiliser un vocabulaire neutre comme « gens/individus/tout le monde » au lieu de dire « elle/lui ».

McCarthy a ajouté que cette terminologie (danseurs/ballerines) était dépassée... car elle datait d’une époque où on faisait une distinction claire entre les hommes et les femmes.

PAS DE DEUX

J’ai vécu d’intenses émotions artistiques, depuis mon plus jeune âge, en regardant des spectacles de ballet classique.

L’élégance des corps féminins, l’énergie des corps masculins, les envolées de Baryshnikov ou la grâce de la danseuse étoile Anik Bissonnette, vous êtes en train de me dire que tout ça est dépassé, ringard... discriminatoire ?

Décidément, cette époque est allergique à la beauté !