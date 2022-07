La Traversée internationale du Lac-Saint-Jean est de retour

La 68e Traversée internationale du Lac-Saint-Jean se tiendra samedi, une édition placée sous le signe du retour des participants internationaux.

Les nageurs partiront de Péribonka à 8 h 30 pour se rendre à Roberval, une traversée de 32 kilomètres.

Émilie Tremblay et William Racine en sont à leur première participation à la traversée. Ils sont les deux Canadiens qui participeront à cette épreuve.

«C’est la première fois que je participe à un événement aussi gros, c’est vraiment énervant», a confirmé Émilie Tremblay.

Chacun d’eux n’a qu’un objectif en tête, celui de compléter la traversée.

«Je fais du triathlon, j’ai appris à nager récemment, comparé aux autres nageurs, donc je le fais pour le défi vraiment», a affirmé William Racine.

Même si le marathon de nage ne fait plus partie de la Fédération internationale de natation, 14 athlètes sauteront dans le lac Saint-Jean cette année.

«La réponse des nageurs est bonne, c’est une année de reprise. On est très content, on ne s’attendait pas à remplir les 25 inscriptions», a indiqué Olivier Lévesque, président de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean.

Cette reprise est aussi un vent de fraîcheur pour Roberval.

«Pour nos commerçants et les restaurants, c’est le retour à cette forte période économique qui leur permet d’en profiter. On sent cette joie de revenir à la traversée normale. C’est un plus pour Roberval», a affirmé le maire de la municipalité, Serge Bergeron.