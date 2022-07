Traversée internationale du lac St-Jean: le petit garçon qui détestait l’eau

ROBERVAL | À cinq ans, il « détestait » l’eau. À 16 ans, il était un « piètre nageur ». Et aujourd’hui, à 26 ans, il traversera le lac Saint-Jean au sein d’un peloton relevé. Non, William Racine n’a pas froid aux yeux.

La Traversée internationale du lac St-Jean revient cette année dans sa formule habituelle. Elle avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie et seuls trois nageurs québécois avaient pris part à la course format réduit en 2021.

Ce retour à la normale permet enfin à William Racine, un athlète de Beauport, de tenter sa chance, lui qui s’était mis dans l’idée de participer à l’une des plus prestigieuses courses de nage en eau libre sur la planète il y a à peine trois ans.

Le parcours du jeune homme de 26 ans a de quoi surprendre. Disons simplement qu’il part de loin. De très loin.

« Jeune, je n’étais pas vraiment sportif. Je détestais l’eau. J’avais vraiment peur des lacs », confie-t-il, installé dans les estrades où les spectateurs acclameront les nageurs cet après-midi à Roberval.

Il apprend sur YouTube

Heureusement, ses parents ont eu la bonne idée de l’initier au ski nautique au chalet familial sur un lac à Ste-Aurélie, en Beauce, à deux pas de la frontière américaine.

L’expérience permet de chasser sa peur de l’eau, mais il est loin de s’y sentir comme un poisson.

« J’ai jamais vraiment nagé jusqu’en 2016. Je savais flotter, je pouvais me déplacer, mais j’étais un piètre nageur. Au Collège militaire, j’avais un cours obligatoire de natation. J’ai réussi à le passer grâce à mon endurance. »

Ce n’est qu’en 2018 qu’il s’inscrit à un triathlon IronMan « sur un coup de tête ». Il n’a pas eu le choix de se mettre à la natation sérieusement.

« J’allais à la piscine municipale pas mal tout le temps », se rappelle-t-il.

Sans entraîneur, il apprend les techniques sur YouTube et internet.

« Je suis autodidacte », admet-il.

Le travail acharné a fini par payer.

« J’ai développé une grosse passion pour la natation. La plupart des triathlètes n’aiment pas trop l’eau. Ils veulent juste survivre. Moi j’aime ça. »

Un chronomètre à battre

William Racine sait bien qu’il ne sera pas sur le podium au terme de sa journée de travail. Jamais il n’a nagé si longtemps. Mais ce n’est rien pour inquiéter le militaire, membre du troisième Bataillon, Royal 22e Régiment. Il en a vu d’autres.

« Je sais que je suis assez endurant pour traverser. La seule affaire qui va peut-être m’affecter, c’est que je ne serai pas assez rapide. »

Son principal rival risque ainsi d’être le chronomètre. Il aura deux heures, une fois que le vainqueur aura tapé sur la plaque d’arrivée, pour compléter sa course. Il prévient qu’il faudra aller le chercher dans le lac avant qu’il ne rende les armes.

« Je vais tout donner pour y arriver. Il n’y a aucune chance que j’abandonne. Un abandon volontaire, ce n’est pas une option », dit-il sur un ton convaincant.

L’arthrite ? So what ?

Malgré un diagnostic de spondylarthrite ankylosante reçu en 2018, William Racine a l’intention d’être sur la ligne de départ d’autres épreuves d’endurance dans l’avenir. Il n’a pas l’intention de laisser sa maladie, qui lui occasionne des douleurs à la colonne vertébrale, au bassin et aux articulations, l’arrêter.

« J’ai l’arthrite, so what ? Je suis capable de m’entraîner. Je pense que ce n’est pas quelque chose qui devrait m’empêcher une carrière sportive et de viser haut. »

Le petit garçon qui détestait l’eau entrera dans les eaux du lac samedi matin, sûr de vaincre ce défi qu’il s’est lancé il y a quelques années.

« Il n’y a plus aucune peur de l’eau », jure-t-il.

Et nul doute qu’il en fera à nouveau la démonstration samedi matin.

Un rêve à réaliser là où tout a commencé pour Émilie Tremblay

Photo Simon Baillargeon

Une jeune nageuse de Saguenay qui a eu la piqûre pour la nage en eau libre dans la rade de Roberval goûte enfin à son rêve, puisqu’elle entreprendra samedi matin sa toute première traversée du lac Saint-Jean.

Assise à une table à la place de la Traversée, Émilie Tremblay sourit quand on évoque le défi auquel elle fera face dans quelques heures. La jeune femme y a longtemps rêvé et se réjouit de voir qu’il prendra forme là où tout a commencé pour elle.

« C’était un camp de nage en eau libre. J’avais vraiment aimé ça. [...] Je me trouvais bonne de nager dans des conditions pas toujours faciles », raconte l’étudiante, qui entreprendra cet automne des études en physiothérapie à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Son expérience de nage en eau libre lui rappelait les vacances familiales sur la côte Est américaine. De bons souvenirs à Wildwood et à Virginia Beach, où elle « a tout le temps été à l’aise dans l’eau, dans les vagues et l’eau froide ».

« Nager en eau libre, ça me rappelle tout ça », dit la jeune athlète.

Son plus gros défi

Avec beaucoup d’assurance, mais aussi un peu de naïveté, elle se lancera à l’assaut du lac samedi matin, à Péribonka.

« On dirait que je ne réalise pas que demain je vais nager 32 km. La plus grande distance que j’ai nagée, c’est un 16 km. [...] C’est quand même un step de plus.

« J’ai l’impression que je me sens prête. Et j’ai l’impression que j’ai juste hâte de nager, enchaîne-t-elle. Je veux juste le faire pour avoir du plaisir. »

Justement, il sera beaucoup question de plaisir au cours de l’entrevue. Celui de réaliser son rêve, certes, mais celui de le faire en compagnie de ceux qu’elle aime.

Famille, amis et proches seront évidemment dans les estrades à s’époumoner pour l’encourager. Son père, Nicolas Tremblay, bénévole pour l’événement, sera aux commandes d’un bateau en compagnie de l’amoureux d’Émilie et du frère de la nageuse.

« Une activité familiale »

« Ça fait plus un événement festif et familial. C’est moins centré sur moi. Ce n’est pas comme une compétition pour performer. C’est quasiment comme une activité familiale », rigole-t-elle.

Émilie Tremblay est consciente qu’elle ne fera pas la leçon aux nageuses plus expérimentées. L’une des favorites du jour, l’Argentine Pilar Geijo, avait déjà remporté deux victoires à la Traversée, alors que la Saguenéenne n’avait pas encore goûté à la nage en eau libre.

Compléter la course sera sa victoire. « Oh oui ! », s’exclame-t-elle.

« Même la limite de temps, ça va être serré un petit peu. Ils peuvent nous laisser finir si on dépasse [le temps], mais on n’est pas classées. »

Les organisateurs de la Traversée sont avisés. Elle n’a pas l’intention d’abandonner.

Peloton « très relevé »

La 68e édition de la Traversée internationale du lac Saint-Jean sera de haut calibre pour son retour à la normale.

Malgré le désistement cette semaine du champion de 2019, le Néerlandais Marcel Schouten, le peloton regroupe la crème de la crème.

Ce sont 14 nageurs qui s’élanceront depuis Péribonka samedi matin, contrairement aux 26 qui sont habituellement dans la course. « Mais c’est 14 de qualité », prévient le DG de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, Jérémy Bonneau. L’Italien Edoardo Stochino, champion en 2018, ainsi que les vétérans Damian Blaum (Argentine) et Evgeny Pop Acev (Macédoine) devraient offrir un bon spectacle. Chez les dames, Pilar Geijo (Argentine), une habituée des podiums depuis plus de dix ans, sera aussi de la partie.

« Le niveau est très relevé chez les hommes et très relevé également chez les femmes. [...] On est très content du calibre qu’il va y avoir dans les eaux du lac Saint-Jean », affirme M. Bonneau.

Enfin des bourses équitables

La décision de l’organisation de la Traversée d’abandonner la Fédération internationale de natation a été la bonne selon Jérémy Bonneau.

L’événement fait désormais partie de l’Ultramarathon Swim Series organisée par la World Open Water Swimming Association.

Pour le commun des mortels, les changements seront invisibles, mais pour l’équipe de la Traversée, cela se traduit par des gains non négligeables, à commencer par une équité des bourses pour les hommes et les femmes. Les bourses aux athlètes sont ainsi passées de 40 000 $ à 55 000 $ US. « La FINA nous demandait de donner 60 % des bourses aux hommes et 40 % aux femmes, mais cette année, on est contents d’arriver avec des bourses équitables. [...] C’est fou qu’en 2022 c’était encore comme ça », mentionne M. Bonneau.

« [...] La FINA n’était plus le bon véhicule pour promouvoir la natation en eau libre. [...] Il faut construire un nouveau circuit qui va être attrayant pour les nageurs », avance-t-il.

Une course qui n’a jamais été en péril

Bon nombre d’événements sportifs ont été ébranlés par la pandémie. N’ajoutez pas la Traversée du lac Saint-Jean à cette longue liste.

L’événement n’a jamais été en péril même s’il a été annulé en 2020 et tenu en format très réduit l’an dernier.

« C’est exceptionnel ! Au début de la pandémie, ce sont nos partenaires qui nous ont contactés pour nous dire qu’ils continueraient à soutenir l’événement parce que c’est important pour eux. On est choyés », souligne Jérémy Bonneau.