Le PIB du Canada reste inchangé au mois de mai

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada est resté inchangé au mois de mai 2022 par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,3 % en avril, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

Si les industries productrices de services ont enregistré une augmentation (+0,4 %), celle-ci a été contrebalancée par une baisse dans les industries productrices de bien (-1 %).

Le secteur du transport et de l’entreposage a bondi de 1,9 % en mai, représentant une hausse pour un quatrième mois consécutif.

«C’est la première fois depuis le début de la série, en 1997, que le secteur affiche un taux de croissance de ce niveau, ou d’un niveau supérieur, pendant quatre mois consécutifs. Le secteur se situait néanmoins à un niveau inférieur d’environ 7 % à celui observé en février 2020, avant la pandémie de COVID-19», a précisé Statistique Canada.

Le transport aérien est en grande partie responsable de cette hausse grâce à une augmentation de 14,1 %. Les services de transport en commun ont quant à eux connu une progression de 8,9 % en mai, due au retour progressif du travail au bureau. Le transport ferroviaire a de son côté augmenté de 2,3 %.

Signe du retour à la normale après la pandémie, les services de restauration et d’hébergement ont bondi de 1,9 %, en hausse pour un quatrième mois d’affilée.

À l’inverse, le secteur de la fabrication a affiché une baisse de 1,7 % pour ce même mois, après sept mois de croissance.

«Il s’agit de la première baisse observée depuis septembre 2021, et les diminutions dans la fabrication de véhicules automobiles et dans les activités diverses de fabrication ont plus que contrebalancé les hausses enregistrées dans 6 des 10 sous-secteurs», a-t-il été indiqué.

Même son de cloche dans le secteur de la construction, qui a reculé pour un deuxième mois de suite (-1,6 %).

Le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz a aussi affiché un léger recul de 0,1 %.

Le PIB réel du pays a augmenté de 0,1 % en juin en raison de la hausse de la production dans différents secteurs, tels que ceux de la construction, de la fabrication et des services d’hébergement et de restauration, d’après les renseignements anticipés de l’agence fédérale.

Au cours du deuxième trimestre de 2022, le PIB réel a ainsi progressé de 1,1 %, toujours selon les renseignements anticipés.