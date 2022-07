Le pont Laviolette alarme les automobilistes à Trois-Rivières

En raison de la précarité de la chaussée du pont Laviolette, les automobilistes sont nombreux à s'inquiéter pour leur véhicule.

Le garage de mécanique situé au pied du pont a constaté une multitude de problèmes. «On voit beaucoup de gens qui font des crevaisons et qui se rendent ici. On remplace également des mags endommagés et réparons des suspensions brisées sur le pont. Ce matin seulement, on a eu deux crevaisons», a expliqué le directeur adjoint du garage Charles Turcotte, Jason Tardif.

L'état chaotique de la chaussée occupe également les remorqueurs.

«Sur les heures de pointe, on est toujours près du pont Laviolette, dans un stationnement à proximité, pour intervenir rapidement. On a quinze minutes, maximum, pour être sur place. Avec les nombreux trous sur la chaussée, ça arrive régulièrement», a mentionné le copropriétaire de Remorquage J2, Jason Julien.

Ce dernier a également précisé que la distraction de certains automobilistes causait aussi des problèmes.

«Ça arrive que des gens conduisent avec le cellulaire au volant et qu'ils percutent le muret», a-t-il ajouté.

Le ministère des Transports du Québec est conscient du problème et confirme que des changements sont à venir.

«Oui, présence de nids de poule a été constatée depuis le printemps. Il y a des activités de rapiéçage lorsque leur présence est constatée. Le but c'est de maintenir l'état de la chaussée jusqu'à l'asphaltage complet du pont en septembre», a affirmé la porte-parole de l'organisation, Roxanne Pellerin.

Plusieurs travaux sont à prévoir sur le lien d'un peu moins de trois kilomètres qui traverse le Saint-Laurent. Le remplacement de la dalle centrale se fera d'ici 2025. Le remplacement des appareils d'appui est commencé et s'effectue de nuit.