Le tourisme en hausse au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent connaît une autre excellente saison touristique, dénombrant un plus grand nombre de touristes qu'en période de prépandémie, en 2019.

Tourisme Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs noté des records d'achalandage pour certains sites touristiques, comme le Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

Selon des acteurs touristiques de la région, le succès du Bas-Saint-Laurent découlerait de sa capacité à innover. En effet, différents sites de la région renouvellent leur offre chaque saison. Le Site historique maritime Pointe-au-Père, par exemple, offre cette année une visite interactive à bord du sous-marin Onondaga. À l'est, une nouvelle distillerie permet aux clients d'observer le soleil se coucher sur le fleuve.

«Ça fait partie de notre ADN d’innover et de se renouveler, a expliqué la directrice générale du Site historique maritime, Hélène Théberge. Il faut créer de l’intérêt pour notre clientèle.»

L’afflux touristique au Bas-Saint-Laurent contraste avec celui d’autres régions de l’Est-du-Québec, qui connaissent un début de saison touristique plus lent.

Selon Tourisme Bas-Saint-Laurent, la proximité de la région des grands centres, comme Québec et Montréal, jumelée à l’inflation et la flambée du prix de l’essence, font en sorte que la région devient beaucoup plus attractive pour les touristes... et surtout plus abordable!

«Les deux dernières années, la Gaspésie et la Côte-Nord ont été ensevelies par les touristes. Il y avait beaucoup d’achalandages. Les gens se disent “J’y ai été, on va aller moins loin, l’essence est trop chère”», a ajouté Karine Lebel, porte-parole chez Tourisme Bas-Saint-Laurent.