Les Grands Feux Loto-Québec s’éclatent

Tous les jeudis jusqu’au 1er septembre, ainsi que le dimanche 7 août, Les Grands Feux Loto-Québec illumineront le ciel au-dessus du fleuve Saint-Laurent, devant les spectateurs rassemblés sur les quais de Québec (Place des Canotiers) et de Lévis (Quai Paquet). Pendant ces prouesses pyrotechniques et musicales qui seront précédées d’animations thématiques, ils seront transportés par les grandes voix féminines du Québec (4 août), une trame sonore mettant en vedette les peuples autochtones au Québec (soirée présentée par Groupe Océan le 7 août), les classiques des années 70 (11 août), les Super-Héros (18 août), les meilleures bandes sonores du cinéma (25 août) et la musique d’artistes fétiches des spectacles de Drag Queen (1er septembre).

«À chacune des éditions, l’ingéniosité et l’innovation sont au cœur de notre démarche afin d’offrir des expériences inédites, remarquables et immersives aux spectateurs d’un côté comme de l’autre du fleuve. Notre équipe prend un malin plaisir à surprendre et émouvoir par la magie du feu, de l’eau et surtout par sa créativité ! Elle entend continuer à faire vivre aux spectateurs une série d’événements de calibre international et aspire à devenir le plus grand événement pyrotechnique au Canada », précise François Brunet, directeur événementiel chez Créations Pyro.

Pour connaître les détails des événements grandioses et gratuits proposés à l’occasion de cette 26e édition, visitez lesgrandsfeux.com