Les Mariners ajoutent du talent à leur rotation

À quelques jours de la date limite des transactions dans le baseball majeur, les Mariners de Seattle ont frappé le premier grand coup, vendredi soir, en faisant l’acquisition du lanceur droitier Luis Castillo, des Reds de Cincinnati.

En retour la formation de l’Ohio a confirmé avoir reçu plusieurs espoirs, soit les joueurs d’avant-champ Noelvi Marte et Edwin Arroyo, ainsi que les lanceurs droitiers Levi Stoudt et Andrew Moore.

Pour en revenir aux Mariners, ils pourront désormais compter sur Castillo, l’un des lanceurs les plus convoités sur le marché des transactions, pour épauler Robbie Ray et Logan Gilbert, entre autres, afin de mettre fin à une séquence de plus de 20 ans sans participer aux séries éliminatoires.

En 2022, Castillo a maintenu une fiche de 4-4 et une bonne moyenne de points mérités de 2,86. En 85 manches de travail cette saison, il a fait mordre la poussière à 90 adversaires.

Parmi les espoirs acquis par les Reds, Marte est sans contredit le plus prometteur, lui qui est classé comme le 18e plus bel espoir du baseball majeur. Dans le niveau A+, en 2022, l’athlète de 20 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,270, en plus de frapper 15 longues balles et de produire 55 points.

Arroyo aussi pourrait s’avérer être un espoir de qualité, lui qui est vu comme le 48e plus bel espoir du circuit Manfred par «Baseball America» et le 93e meilleur espoir par le site web du baseball majeur. Seulement âgé de 18 ans, il a été un choix de deuxième ronde (48e au total) des Mariners en 2021.

Les 30 formations du baseball majeur ont jusqu’au 2 août, inclusivement, pour effectuer des transactions.