Live à Lost River : le festival en pleine nature de Patrick Watson

Un festival intime dans la nature des Laurentides offrant des moments magiques et privilégiés avec Patrick Watson et ses amis artistes : voilà ce que propose le chanteur et musicien. Les billets pour cette 2e édition, qui se déroulera du 25 au 28 août prochain, sont en vente depuis ce matin.

C’est à Wentworh-Nord – Lost River – dans les Laurentides que Patrick Watson invite les festivaliers amateurs de plein air à se retrouver à la fin du mois d’août. Ce festival immersif en pleine nature est une initiative du chanteur (possédant un chalet dans ce coin des Laurentides) et de la violoncelliste et chanteuse Rebecca Foon.

Le duo a imaginé une mystérieuse programmation composée d’artistes qui évolueront sur plusieurs sites et scènes reliés par un sentier traversant la forêt illuminée pour l’occasion.

On promet des éclairages à couper le souffle et de la musique live livrée en toute intimité. Un événement qui se déroulera à l’extérieur, beau temps mauvais temps, et dont la première édition avait attiré bon nombre de curieux l’an dernier.

Les 4 soirées seront identiques. Sur place un kiosque de restauration, un bar et un stationnement (15 $ à payer au moment de l’achat des billets) seront disponibles. Un autobus fera aussi le trajet du 27 août depuis le métro Jean-Talon à Montréal pour 35$ plus taxes. Dans un souci de respect de la nature, le covoiturage est encouragé.