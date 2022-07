«Maigret» : un bien triste détective

Le Maigret de Gérard Depardieu vu par Patrice Leconte n’est pas des plus joyeux.

Il flotte décidément tout autour de ce «Maigret» un parfum de tristesse, presque de nostalgie, accentué par la palette de couleurs mornes, grises, sans trop d’éclairage. Adapté de «Maigret et la jeune morte» de George Simenon et paru en 1954, l’intrigue suit l’enquête du fameux commissaire après que le cadavre d’une jeune fille (Clara Antoons) vêtue d’une robe de soirée ait été découvert, portant les marques de cinq coups de couteau.

Lentement et selon une méthode éprouvée de questions précises et incisives, Jules Maigret va remonter le fil des événements, se mettre dans la peau de la jeune femme afin de comprendre ce qui a pu motiver ce crime. Il rencontrera Jeanine (Mélanie Bernier), une actrice à laquelle la victime était liée et prend Betty (Jade Labeste) sous son aile.

Gérard Depardieu est l’un de ces acteurs qui insufflent leur propre mythologie à leurs personnages et en le choisissant, Patrice Leconte donne au personnage une dimension à la fois plus intime et plus formidable. Plus formidable au regard de la silhouette immense, hésitante et lourde, plus intime au regard de la tristesse qui l’habite – un dialogue minimaliste sur la mort d’un enfant prend une signification particulièrement tragique.

On aimera ou pas cette vision d’un Maigret vieilli de souffrance, presque désabusé, pas tout à fait indifférent, mais résigné malgré son empathie. En livrant ce «Maigret» qui, Leconte le répète à satiété, sera son unique, on a presque l’impression qu’il s’agit de la dernière apparition au grand écran d’un personnage légendaire.