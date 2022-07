Paxlovid: le médicament contre la COVID-19 sous-utilisé au Canada

Bien que l’antiviral de Pfizer, Paxlovid, ait le potentiel d’enlever de la pression sur les hôpitaux du Canada lors des vagues de COVID-19, des médecins et pharmaciens jugent qu’il n’est pas utilisé aussi largement qu’il devrait l’être.

• À lire aussi: Les hospitalisations liées à la COVID-19 en baisse au Québec

• À lire aussi: Hausse des cas et des hospitalisations: le Dr Boileau fera le point sur la COVID-19 vendredi

«Il se peut que nous ne le prescrivions pas assez largement», a dit à CTV News le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver. Selon lui, ceci pourrait être causé par un manque de sensibilisation tant chez les professionnels que chez le public. «Il n’y a pas eu beaucoup d’efforts pour s’assurer que tout le monde sait ce que c’est», a-t-il ajouté.

Le Paxlovid est un antiviral sous forme de pilule qui aide à réduire les formes graves de maladie liée à la COVID-19. Prescrit au début de l’infection, les patients doivent prendre deux doses quotidiennes, de deux pilules, pendant cinq jours.

Au Canada, ce médicament est approuvé pour les personnes positives à la COVID-19 qui sont à risque de développer des problèmes de santé qui pourraient nécessiter une hospitalisation.

Bien que ce sont les provinces qui déterminent les critères d’éligibilité, Santé Canada recommande que le médicament soit offert aux personnes âgées, immunosupprimées ou ayant des maladies sous-adjacentes graves, tel que l’obésité ou le diabète.

Or, au Québec, la liste de critères est plus limitée, le médicament étant réservé aux personnes non adéquatement vaccinées ou immunosupprimées. Chez les personnes de moins de 60 ans non-adéquatement vaccinées, le Paxlovid est réservé à ceux qui ont une maladie sous-adjacente grave.

Chaque province a l’autorité de choisir qui peut prescrire le médicament, ce qui peut rendre le processus simple ou compliqué selon la politique en place, estime le Dr Conway. Selon ce dernier, l’approche la plus simple est de donner l’autorisation au pharmacien de prescrire le Paxlovid, comme c’est le cas au Québec, en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.

D’autres provinces, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique, exigent que le médicament soit prescrit par un médecin ou une infirmière-praticienne. Selon le Dr Conway, le fait qu’il n’y a pas assez de professionnels en droit de prescrire le Paxlovid au pays est une autre cause de sa sous-utilisation.

Plus tôt en juillet, la pharmacienne en chef de l’Association des pharmaciens du Canada, Dre Danielle Paes, a demandé aux gouvernements provinciaux d’autoriser les pharmaciens à prescrire des traitements contre la COVID-19.

«Le Québec a été la première juridiction au monde à permettre aux pharmaciens de prescrire le Paxlovid et a connu une augmentation marquée de l’utilisation de l’antiviral contre la COVID-19, aidant à garder les patients hors des hôpitaux», a déclaré, par voie de communiqué, la Dre Paes en précisant que d’autres provinces ont emboité le pas, mais que plusieurs n’offrent toujours pas ce service.