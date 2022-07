Le 30e tirage de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2022 a établi un record de générosité avec pas moins de 3,6 millions de dollars amassés pour le mieux-être des enfants malades du Québec. Le tirage, effectué le 21 juillet dernier en direct de l’émission Salut Bonjour diffusée à TVA, sous la supervision de Raymond Chabot Grant Thornton, a désigné Dolores Bourque de Victoriaville (billet no 267460) comme heureuse gagnante du tirage qui pourra choisir entre le grand prix d’une valeur de 500 000$, incluant la maison entièrement décorée et meublée ainsi qu’un chèque de 100 000$ pour l’achat d’un terrain dans la ville de son choix, ou la somme de 400 000$ en argent. Sandy Larocque de Repentigny (billet no 265266) a remporté le 2e grand prix, un Jeep Grand Cherokee L 2022, d’une valeur de 78 000 $. 48 prix secondaires ont aussi fait l’objet du tirage. Pour découvrir les noms et les numéros des billets de tous les gagnants, visitez le maisonenfantsoleil.ca. Sur la photo, de gauche à droite: Loukian, Enfant Soleil ambassadeur du projet et sa maman Geneviève; Jonathan Gendron, président-directeur général d’Opération Enfant Soleil, et Alain Dumas, porte-parole d’Opération Enfant Soleil.

50 ans de service

Photo courtoisie

La direction des magasins Latulippe de Québec, Lévis et Trois-Rivières, a souligné, le 13 juillet dernier, les 50 ans de service de l’un de ses plus fidèles employés, Denis Dorval. Ce dernier a débuté sa carrière au magasin Latulippe de Québec, en 1972, comme agent de stationnement. Il a par la suite gravi les échelons pour finalement rejoindre l’équipe du personnel de bureau où il se trouve toujours. Sur la photo, Denis Dorval est entouré de François et Louis Latulippe.

Alors on danse!

Photo courtoisie

Les amateurs de danses de couple et danses en ligne ne voudront certes pas manquer l’invitation de Roger Guillemette (photo) musicien-chanteur, qui se produira ce soir et demain, dès 20h, au Cabaret Music-Hall de la Rive-Sud, 2130 boulevard Guillaume-Couture à Lévis (secteur Saint-Romuald). Le message est fait!

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 juillet 2016. Le pape François visite le camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau, dans le sud de la Pologne (photo), devenant le troisième souverain pontife consécutif à effectuer un pèlerinage là où le régime d’Adolf Hitler a exterminé plus d’un million de personnes, principalement des Juifs. Cette visite privée du pape a duré près de deux heures et s’est déroulée dans un silence contemplatif complet, sauf quand le pontife a échangé quelques mots avec des survivants du camp et des gens qui ont lutté contre l’Holocauste.

Anniversaires

Photo courtoisie

Richard Martineau (photo), chroniqueur au Journal de Québec et animateur de radio (QUB) et de télévision (LCN), 61 ans... Marie-Ève Dicaire, boxeuse professionnelle québécoise dans la catégorie des poids super-moyens, 36 ans... Benoît Langlais, comédien et acteur québécois, 39 ans... Jean-François Breau, chanteur québécois, 44 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 juillet 2007: Michel Serrault (photo), 79 ans, un des monstres sacrés du cinéma français... 2019: Jacques Nichet, 77 ans, auteur, metteur en scène, ainsi que réalisateur de cinéma français... 2016: Lucille Dumont, 97 ans, chanteuse québécoise surnommée la Grande Dame de la chanson... 2016: Danny Nykoluk, 82 ans, ex-vedette locale des Argonauts de Toronto (LCF)...