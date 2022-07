Une pénitence qui a profondément marqué le pape François

Le pape François a livré un discours tourné vers l’avenir aux représentants de 22 nations de l’Est du Canada dont les membres ont été victimes des pensionnats, affirmant être profondément marqué par ce qu’il a appris lors de son pèlerinage.

Dès le début de son monologue, le pape François a rappelé à nouveau l’aspect pénitentiel de son voyage, précisant qu’il « n’était pas un touriste » en ces terres.

« Je suis venu en tant que frère pour découvrir de moi-même les bons et les mauvais fruits produits par les membres de la famille catholique au fil des ans. Je suis venu dans un esprit de pénitence pour vous exprimer la douleur que je porte dans mon cœur », a-t-il affirmé.

Le Saint-Père soutient avoir été à l’écoute des peuples autochtones lors de son pèlerinage, qu’il a tenu à faire malgré ses limitations physiques, et qu’il rentre chez lui plus riche de cette expérience.

La douleur des survivants des pensionnats, qui ont été maltraités « par certains catholiques » qui ont soutenu des « politiques oppressive et injuste », l’a profondément marqué.

AFP

Un membre de la famille

Si à la prononciation de ces mots, quelques femmes présentes dans la pièce ont versé quelques larmes, le pape François semble néanmoins avoir su créer un lien avec les diverses communautés autochtones du pays.

Plusieurs délégués des nations invitées ont d’ailleurs fait la file pour serrer la main du souverain pontife et lui offrir des présents à la fin de son discours, prononcé à l’archevêché de Québec.

« J’ose dire que maintenant, d’une certaine manière, je me sens comme un membre de votre famille. Et j’en suis honoré », a indiqué le Saint-Père.

« Sans rancune ni oubli »

Le pape François a finalement rendu hommage à la Vierge Marie, sa mère sainte Anne, ainsi qu’à sainte Kateri Tekakwitha, la première autochtone d’Amérique du Nord à être canonisée.

« Ces femmes peuvent contribuer à nous rassembler et à tisser une réconciliation qui garantira les droits des plus vulnérables et [nous permettra] de regarder l’histoire sans rancune ni oubli », a-t-il conclu.

AFP

Sous une pluie d’applaudissement, le pontife a béni l’assemblée en demandant également à ses interlocuteurs de prier pour lui pour le chemin qu’il reste à faire.