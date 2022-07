Un enfant porté disparu en France pourrait n'y être jamais allé et se trouver en Haïti

Un enfant de six ans, qui avait fait l'objet d'un appel à témoins pour « disparition inquiétante » à Rouen, dans le nord-ouest de la France, se trouverait en Haïti et n'a peut-être jamais mis les pieds sur le territoire français, a-t-on appris vendredi auprès du parquet.

« À ce stade, il n’est pas exclu, d’une part, que l’enfant se trouve en Haïti et, d'autre part, qu’il ne soit jamais venu en France », a dit à l'AFP Marion Meunier, la procureure adjointe de Rouen.

« Ceci semblerait, au-delà des investigations en cours, corroboré par l'absence de réactions à l’appel à témoins diffusé », a ajouté la magistrate, précisant que « l'enquête se poursuit, notamment afin de déterminer la localisation exacte de l'enfant ».

Diffusé sur Twitter par la police, l'appel à témoins faisait état de la disparition depuis le 25 juillet à 16H00 de Kelyson R., six ans, 1,20 mètre, cheveux noirs et courts et yeux marron. Disparu « depuis l'avenue de la Grand'Mare à Rouen », l'enfant « aurait une très légère marque sur le front », selon la même source.

Vendredi matin, une source policière avait déclaré à l'AFP que le petit garçon avait été retrouvé à la frontière entre la République dominicaine et Haïti.

« Des passeurs qui auraient fait passer le garçon et sa famille en France n'auraient pas été payés et l'auraient enlevé pour le ramener dans le cadre d'une vengeance », expliquait la même source.

Mais le signalement d’enlèvement réalisé par le père serait en fait mensonger et aurait été réalisé afin de faire rapatrier frauduleusement l'enfant en France, sans visa, selon une piste à l'étude par la police, disait le site internet 76actu vendredi.