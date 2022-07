Un Québécois s’ajoute à l’Alliance

L’Alliance de Montréal a embauché le Québécois Elijah Ifejeh pour ses deux derniers matchs de la saison dans la Ligue élite canadienne de basketball.

L’organisation en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi matin, alors qu'une partie était prévue en soirée, à l'Auditorium de Verdun, contre les Rattlers de la Saskatchewan.

Ifejeh est un ailier de six pieds et sept pouces. Le natif de la métropole québécoise a récemment évolué pour l’Express de Windsor, dans la Ligue nationale de basketball du Canada. En 12 parties avec ce club, il a maintenu des moyennes par match de 5,9 points, 4,4 rebonds et 1,5 mention d’aide.

Précédemment, Ifejeh a roulé sa bosse aux États-Unis. Il a notamment porté les couleurs de l’Université de Louisiane à Monroe (2019-2020), de l’Université du Sud-Est de la Louisiane (2020-2021) et de l’Université de Prairie View A&M (2021-2022).

Après la rencontre de vendredi, l’Alliance (4-14) conclura sa première saison, lundi à Ottawa, face aux BlackJacks.