Montréal: un sixième ado tué en 18 mois

Le jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie après une fusillade au petit matin jeudi, à Montréal-Ouest, est le sixième adolescent victime d’un meurtre dans la métropole en 18 mois.

« On est venu de loin en ne pensant jamais qu’une chose comme ça arriverait à nos enfants dans un pays comme le Canada », a raconté avec la gorge nouée Josian Cadine, qui a immigré de l’île Maurice il y a cinq ans.

Son fils Jeremy était assis sur le banc passager d’une voiture, qui a été criblée de balles par des suspects armés, sur la promenade Ronald. Un individu a réussi à se sauver sans blessures.

Le conducteur de 18 ans, Allan Andrew Anaba, est décédé sur le coup. Il n’a aucun antécédent judiciaire, selon nos informations.

Mais initialement, les enquêteurs croyaient qu’il s’agissait plutôt d’un autre jeune homme de Gatineau. Ils ont même envoyé des policiers sonner à sa porte pour annoncer la nouvelle à ses proches, mais se sont rapidement rendu compte qu’ils avaient la mauvaise victime. L’erreur pourrait s’expliquer par le fait que le Gatinois en question s’était fait usurper son identité il y a quelques semaines.

Atteint à l’œil

Josian Cadine s’est rendu d’urgence au chevet de son fils Jeremy à l’hôpital jeudi matin en pensant à un simple accident de voiture.

Il a plutôt retrouvé son enfant atteint par un projectile à l’œil, a-t-il confié au Journal, encore secoué pas ces images. Il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Il s’agit du sixième adolescent assassiné dans les rues de Montréal depuis 18 mois. En 2021, trois jeunes ont été tués, dont deux par armes à feu. C’est autant que cette année, qui est loin d’être terminée.

M. Cadine a décrit Jeremy comme un « bon garçon » sans histoire.

« Il avait une énergie positive. Il était toujours dans la joie », s’est-il souvenu. Comme bien des adolescents de son âge, il aimait le soccer et chanter.

Il ne sait pas si son fils avait des fréquentations douteuses ni avec qui il se trouvait ce soir-là.

« Peu importe, il ne méritait pas de mourir comme ça », a-t-il laissé tomber.

La vie devant lui

La belle-sœur de la victime, Jessica Marin, n’en peut plus des épisodes de violences par armes à feu qui font des victimes toujours plus jeunes, à Montréal.

« Tuer pour tuer, ça doit s’arrêter. Les gens qui font ça doivent penser que ça pourrait être leurs proches. Ils pourraient être à notre place », a-t-elle martelé.

« Jeremy commençait à peine à vivre. On se réveille avec cette mauvaise nouvelle et on ne comprend juste pas pourquoi c’est arrivé », a ajouté une autre proche de l’ado, Alexandra Marin.

La police de Montréal avait arrêté deux personnes dans cette affaire, mais elles ont été libérées, a indiqué aujourd'hui la porte-parole Véronique Comtois. L’enquête est toujours en cours.

– Avec Frédérique Giguère

Les 5 autres jeunes victimes

FÉVRIER 2021

Capture d'écran tirée de TVA Nouvelles

Meriem Boundaoui, 15 ans

OCTOBRE 2021

Capture d'écran tirée de Youtube

Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans

NOVEMBRE 2021

Photo courtoisie

Thomas Trudel, 16 ans

JANVIER 2022

Photo tirée d'Instagram

Amir Benayad, 17 ans

FÉVRIER 2022

Photo tirée du site Gofundme.com, "Justice for Lucas Gaudet"

Lucas Gaudet, 16 ans