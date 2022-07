Une première à Québec : La Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI 2022

La ville de Québec recevra, pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe du monde de paracyclisme du 4 au 7 août 2022. Le calendrier de la Coupe du monde comporte trois de ces prestigieuses courses à ce jour et pour 2022, Québec est l’une des villes hôtes. Cet événement international à caractère unique rassemblera plus de 300 athlètes et 150 accompagnateurs provenant de 35 nations différentes. Elle regroupe des compétitions sur quatre jours, du jeudi 4 août au dimanche 7 août 2022. Les épreuves qui seront présentées lors de la Coupe du monde de paracyclisme sur route UCI 2022 seront : le contre-la-montre individuel, la course à relais en équipe et la course sur route. Détails sur paracyclismequebec.com.