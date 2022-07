Une Québécoise au service de l’ONU

L’artiste québécoise Alexiane a été choisie pour composer et interpréter la chanson officielle de la nouvelle campagne mondiale de l’Organisation des Nations unies contre le trafic humain, a appris Le Journal.

Alexiane Silla se trouve actuellement à Dakar, au Sénégal, où elle prononcera devant dignitaires et ambassadeurs un discours lors d’une conférence qui servira de tremplin à sa chanson Blue Hearts et à la campagne 2022 de Cœur Bleu (Blue Heart) contre la traite des humains, de l’ONU, samedi.

Née à Montmagny d’une mère québécoise et d’un père franco-sénégalais, Alexiane avait attiré l’attention, en 2020, quand sa chanson A Million On My Soul, d’abord destinée à la trame sonore d’un film de son oncle Luc Besson, s’était hissée au premier rang des palmarès en Russie.

« C’est un honneur d’avoir été choisie par les Nations unies », a confié celle qui vient de célébrer ses 30 ans et qui y voit une occasion de dénoncer un problème dont elle a été témoin durant son enfance, à Dakar.

« J’ai écrit la chanson en me concentrant spécifiquement sur la traite des enfants, dont les talibés sénégalais. Depuis que je suis petite, j’ai été confrontée à la réalité de ces enfants qui mendient dans la rue pour les chefs religieux coraniques. »

« J’y ai mis tout mon cœur »

Chantée en anglais et en wolof, Blue Hearts est disponible à compter d’aujourd’hui.

Alexiane dit ne pas avoir compté ses heures pour faire aboutir ce projet dès qu’Amado Philip de Andrés, le représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime, lui a passé la commande, en mars dernier, après l’avoir rencontrée lors d’une séance d’autographes, au Sénégal.

« J’y ai mis tout mon cœur. Je suis allée chercher des petites filles pour avoir des voix d’enfants, j’ai pris des cours de wolof, j’ai travaillé avec des auteurs-compositeurs sénégalais, j’ai lu plusieurs témoignages de victimes de trafic humain, je me suis impliquée dans la conception de la pochette. C’est la chanson qui m’a demandé le plus de travail de toute ma vie. »

Artiste à surveiller

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Alexiane a aussi appris qu’elle avait été désignée future étoile des mois d’août et de septembre par les stations du groupe iHeart pour la version remixée de sa chanson You Say You Love Me.

La version originale du titre se retrouve sur son album Into The Sun, paru en 2021.

« Je me réjouis qu’on ait enfin envie de m’écouter davantage au Canada », dit Alexiane.

►En août et septembre, Alexiane partira en tournée aux États-Unis avec la vedette malienne Salif Keita.