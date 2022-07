Une usine d’hydrogène vert de 50 millions $ en chantier à Sorel

Une usine d’hydrogène exclusivement vert de 50 millions $, la première du genre au Québec, verra le jour en octobre prochain, à Sorel, et ce, « de manière privée », sans recourir à des fonds publics.

« Si on me demande qui sont nos concurrents en production d’hydrogène exclusivement vert, il n’y en a pas », lance avec fierté au bout du fil Johann Bureau, vice-président exécutif de Charbone, l’entreprise à l’origine du projet.

« La première phase de 7 millions $ créera environ 13 emplois. Notre terrain de 400 000 pieds carrés est prévu pour augmenter la capacité de production », ajoute-t-il. La société aura 1,2 mégawatt et jusqu’à 20 mégawatts au besoin.

Fondée en 2019, Charbone est née en partie après une rencontre de Johann Bureau et de l’actuel grand patron, Dave Gagnon, en République démocratique du Congo, alors que les deux hommes travaillaient sur des projets liés à l’énergie.

Quand on demande à Johann Bureau si l’entreprise a cru bon de demander des fonds publics pour lancer le projet d’usine, il est catégorique.

« Non, non, non. C’est parti entièrement de manière privée et nous sommes allés au TSX », rétorque-t-il du tac au tac.

Avant son entrée en Bourse, Charbone valait environ 14 millions de dollars, dit-il. Aujourd’hui, elle pèse pour plus de 22 millions de dollars à Toronto.

Les géants étrangers alléchés

Contrairement à l’hydrogène « gris » fabriqué avec des énergies fossiles, l’hydrogène « vert » est produit à partir d’électricité, ce qui fait du Québec un endroit de choix pour développer la filière naissante.

« Beaucoup de sociétés internationales ont vu le Québec comme une espèce de gâteau qu’il fallait aller croquer », poursuit Johann Bureau.

Pour l’instant, l’hydrogène vert sert les industries de la production d’acier, du raffinage du pétrole ou encore de la production d’ammoniac et d’engrais.

Contrairement aux bornes électriques qui poussent comme des champignons à la grandeur du territoire, les stations de ravitaillement d’hydrogène restent rarissimes, mais la technologie pourrait un jour détrôner celle des batteries de voitures électriques de première génération, qui sillonnent nos routes.

« On charge une voiture en hydrogène en moins de deux minutes et ce qui sort, ce sont des gouttes d’eau », résume M. Bureau, de Charbone.

Une filière porteuse d’avenir

Pour le gouvernement Legault, les projets d’hydrogène vert sont porteurs d’avenir. Deux entreprises européennes ont déjà l’œil sur la Côte-Nord.

« C’est en s’appuyant encore plus sur notre hydroélectricité, l’énergie éolienne, les biocarburants et, bientôt, l’hydrogène vert, que nous réussirons à nous libérer de l’emprise qu’ont les énergies fossiles sur notre économie et notre portefeuille », a souligné le premier ministre François Legault en mars dernier.

« L’hydrogène fait à partir de notre hydroélectricité sera l’un des plus verts au monde. On doit poursuivre la recherche afin d’optimiser sa production à grande échelle », avait expliqué son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Deux mois plus tard, en mai dernier, Québec a annoncé sa première stratégie sur l’hydrogène vert et les biocarburants. L’État québécois compte miser 1,2 milliard $ dans cette filière.

Charbone en bref

Fondation : 2019

Siège social : Brossard

Employés : 8

Valeur boursière : 22 M$

L’USINE DE SOREL

Première phase : 7 M$ – 13 emplois

Deuxième phase : 43 M$ – 37 emplois

Source : Charbone