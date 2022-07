Vin de messe

Avec la venue du Pape au Québec, je vous ai trouvé un petit rouge tout en fraîcheur. Il serait péché de vous en passer!

Buvez moins. Buvez mieux.

Heinrich, Zweigelt 2018, Burgenland, Autriche

24,60 $ - Code SAQ 14974498 – 12 % - 1,3 g/L – Bio

Le zweigelt (que l’on retrouve de plus en plus au Québec) est le cépage rouge le plus planté d'Autriche. Il est le résultat d’un croisement entre le Blaufränkisch et le St-Laurent, deux autres cépages qui sont aussi de plus en plus populaires ici. Il donne l’impression de goûter le pinot noir, mais avec un peu plus de mâche et d’acidité. Celui du domaine Heinrich est élaboré en bio et biodynamie avec très peu d’intrants. C’est bourré de fruit au nez avec la framboise et la cerise qui dominent, puis un arrière-plan de poivre et de réglisse. Une matière fruitée et nerveuse avec des tanins comme le petit Jésus en culotte de velours. Un régal à servir assez frais. Capsule en verre que j’aime beaucoup; il suffit de faire une pression sur le côté et vers le haut pour déboucher facilement. Et on peut reboucher tout aussi facilement. Amen.

★★★1⁄2 $$1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.