FALARDEAU, Gilles



Au CHUL, le 14 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilles Falardeau, époux de madame Georgette Rousseau et fils de feu monsieur Gaston Falardeau et feu madame Georgette Fluet. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Falardeau laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Guy (Line Chouinard), feu Lucie, Martin (Isabelle Ouellet) et Martine: ses petits-enfants: Maggy, Sammy, Jérémie, Joanie et Maxime; ses frères et soeurs de la famille Falardeau: Robert (Réjeanne Leclerc), Lise (Renaud Rioux), Michel (Suzanne Matte) et Jean-Paul (Guylaine Langelier); sa belle-soeur Ghislaine Rousseau (Maurice Plante), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 14h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 Av Belvédère, Québec.Qc. G1S 9Z9 T: 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com