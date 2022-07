BRUNEAU, Janine Bédard



A Gatineau, le 13 juillet 2022, à l'âge de 88 ans est décédée Janine Bruneau (née Bédard), épouse de feu Robert Bruneau et consécutivement compagne de vie avec feu Guy Smith, fille de feu Marie- Antoinette Gagnon et de feu J. Oscar Bédard. Reconnue pour sa joie de vivre, nous nous souviendrons de Janine comme une mère et grand-mère aimante et généreuse aux bras ouverts et à l'écoute. Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis Bruneau (Wen Jin), Michel Bruneau (Parize Michaud); ses petits-enfants: Emilie, Alexis, Sébastien, Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Isadora, Nicolas, Jérémie, Amélie; sa sœur Monique Bédard, son frère Robert Bédard; sa belle-sœur Madeleine Verret; ses nièces, neveux et nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances à compter de 12 h. L'inhumation des cendres se fera à Québec à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.