THOMASSIN, Gilles



À son domicile, le 22 juillet 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Thomassin, époux de dame Christiane Pelletier, fils de feu Roland Thomassin et de feu Cécile Ringuet. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Christiane; ses enfants : Nicolas (Flavia Rates), Ianie et David (Françoise Nadeau); ses petits-enfants : Félix, Victor et Clémentine, Léo, Edward, Emile et Jules; ses frères et sœurs : Claude (Louise Roy), feu Denise, Gisèle (Jean Nobert), feu Diane, Carole (Jean Couture) et Bruno (Marie-Hélène Guay), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boulevard Henri-Bourassa, bur. 405, Québec Qc, G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.org