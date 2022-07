GARNEAU, Cécile Giguère



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 juillet 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Cécile Giguère, épouse de feu monsieur Luc Garneau. Elle était la fille de feu dame Thérèse Savard et de feu monsieur Adrien Giguère. Elle demeurait avec sa fille, son gendre et ses 2 petites-filles à Neufchâtel.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nadine (Marc Bellavance) et Steve (Nadine Beaumont); ses petits-enfants: Marithée (Alexandre Massé), Delphine, Alyson (Alexis Gaudreau) et Kim; ses frères et sœurs: feu Pierrette (feu Gaston Gaudreault), feu Louisette (Michel Lacroix), feu Fernand (feu Raymonde Pearson), feu Robert (Louisette Chalifour), feu Lucien (feu Lucette Trudel), feu Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Micheline (feu Jean-Noël Letarte), feu Nicole, feu René, Jean-Marc et Danielle. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amies. La famille tient à remercier spécialement dame Josée Champagne qui a été son ange-gardien. Merci également aux intervenantes du CLSC, dame Cathy Savard et son équipe et plus particulièrement dame Germaine Labillois.