FOX, Thérèse



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 juillet 2022, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédé madame Thérèse Fox, conjointe de monsieur Gilles Nolin, fille de feu madame Simone Beaudoin et de feu monsieur Charles-William Fox. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gilles Nolin; ses enfants: Michel (Andrée Lavoie), Nancy (Serge Drolet); ses petits-enfants: Gabriel, Charles-Antoine, Pierre-Étienne, Xavier et Andréane; ses 5 arrière-petits-enfants; sa soeurs Mary; sa belle-soeur Jeanne Gendreau (feu Paul); les enfants de son conjoint: Renée (Daniel), Gilles jr (Hélène), Marie-France (André), Marie-Andrée (Marc); son neveu Charles, ses nièces: Andrée, Sadie Ann et Kathleen; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à exprimer toute sa gratitude envers le personnel médical et infirmier du bloc opératoire et des soins intensifs ainsi qu'à la docteure Jacinthe Lambert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer.