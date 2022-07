LANGEVIN, Isabelle



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus à Québec, le 25 juin 2022, à l'aube de ses 63 ans, est décédée Mme Isabelle Langevin. Native de Québec, elle était la fille de feu Jules Langevin ainsi que de feu Marguerite Henry.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Chantale Simard), Valérie (Karl Potvin), Véronique (Francis Godbout) et Alexandra (Mikael Bonanni); ainsi que ses petits-enfants: William Parrot, Antoine Cloutier et Océanne Potvin. Elle laisse également dans le deuils ses amis et ses collègues de travail du centre d'hébergement le Faubourg et de Charlesbourg. La famille vous accueillera aule samedi 13 août 2022, de 10 h à 13 h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée à la suite. La famille aimerait spécialement remercier Roxane Tremblay pour sa présence, sa bienveillance et son dévouement, ainsi que tout le personnel de soins palliatifs de l'hôpital Enfant- Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec au 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, par téléphone: 1-888-768-6669 ou sur leur site web: www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.