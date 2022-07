DROUIN, Céline Doyon



À Frampton, à son domicile, selon ses volontés, le 22 juillet 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Céline Doyon, épouse de feu Jules Drouin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Marc, Louise (Jean-Pierre Gagnon), France (Richard Turcotte), Claude (Maryse Hamel), Hélène (feu Eugène Longchamps), Charles (Brigitte Labbé), Sylvie (André Campagna) et Jean-François (Cindy Paradis); ses petits-enfants : Michel, feu Christiane, Éric, Marie-Ève et Pierre-Marc Gagnon, Marie-Josée Samson, Mélissa, Isabelle, Caroline et Juliette Drouin, Mathieu, Vanessa et Lindsay Longchamps, Greg et Jean-Philip Denault et leurs conjoints, conjointes, ainsi que 29 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Julienne (feu Fernand Drouin, feu Armand Girard), feu Armand (feu Marry Colgan), feu Émilienne (feu Rodolphe Cloutier), feu Paul (feu Yvette Fortier), feu Reine (feu Roger Lamarre), feu Claude (feu Julianna Desnoyers), Gisèle (feu Gaétan Pouliot), feu Gaétan (feu Olivine Pouliot) et feu Annette Doyon. Elle était la belle-sœur de feu Arthème (feu Yvonne Roy), feu Marguerite (Thomas Brennan), feu Paul-Émile (feu Marguerite Barras), feu Madeleine (feu Émilien Soucy), feu Raymond Drouin et feu Geneviève Couture (feu Edouard Brennan, feu Jules-Aimé Breton, feu Paul Gauvin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que quelques cousins, cousines. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Frampton : dimanche, le 31 juilletde 13 h à 16 h 30,à compter de 9 h,La direction a été confiée à laLa famille tient à remercier très sincèrement le docteur Christian Lessard, Stéphanie Gosselin de la Coopérative de services à domicile ainsi que l'équipe du CLSC qui lui ont permis de réaliser son souhait le plus cher de mourir dans sa maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Frampton) https://psfdb.ca/ (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) et/ou à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin :https://www.fondation.coeur.ca/fr/dons-in-memoriam (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, QC, G5Y 3X8)