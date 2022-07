GAGNON, Soeur Claire, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le mardi 26 juillet 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, dont 74 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Claire Gagnon (Jeanne-de-la-Croix) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à St-Pierre de Broughton, de monsieur Albert Gagnon et de dame Alma Boulanger. La direction des funérailles a été confiée à la maisonL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Québec G1N 3Y6. Outre sa communauté religieuse, Sœur Claire laisse dans le deuil ses soeurs: Madeleine, Gabrielle, Mariette, Alfréda (Gaétan Messier); son frère: Jean-Noël (Francine Breton), de nombreux neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs: Jeannette (Almen Connoly), Antoinette (André Dubreuil), Marie-Laure (Jean-Roch Laberge), Céline (Anselme Couture); ses frères: Hilaire (Marie-Claire Couture), Éloi (Lorraine Bédard); ses beaux-frères: Laval Bélanger, Léo Allard, Maurice Deneault, Yvon Tremblay qui l'ont précédée dans la Maison du Père. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint- Cœur de Marie, 30, avenue des Cascades, Québec, Québec G1E 2J8