TREMBLAY, Jean-Louis

(Frère Mariste)



Au Mont Champagnat (Château-Richer), est décédé, lundi le 25 juillet 2022, le frère Jean-Louis Tremblay. Né à St-Siméon (Charlevoix-Est) le 25 mai 1930, il était le fils de feu M. Lucien Tremblay et de feu Mme Jeanne Carré. Jean-Louis commença sa carrière d'éducateur à Granby, en 1954. Mais c'est le Collège Laval qui profitera le plus de ses talents, et ce durant 25 ans, soit de 1972 à 1997, comme professeur, surveillant, directeur-adjoint, directeur de résidence. En 1977, il contribuera à la mise sur pied du Chœur Chanterelle dont il assurera la direction musicale durant plusieurs années. Il ne prendra sa retraite qu'en 2010. Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Nicole Tremblay, son beau-frère Gérald Harbour, son neveu François, sa nièce Martine, feu son frère Paul-Henri (feu Lucille Gagné), feu sa soeur Jeannette de la Communauté des Soeurs Missionnaires d'Afrique, feu sa soeur Thérèse de même que les frères de sa Communauté du Mont Champagnat et de nombreux amis.Communauté et parents recevront les condoléances à compter de 10 h.