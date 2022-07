Votre chien en voiture: des conseils pour faire de belles balades

L’été, c’est le temps des vacances et des petites escapades. Avant de prendre la route avec Fido à vos côtés dans la voiture, voici quelques conseils judicieux pour vous éviter des ennuis.

Apprivoiser la voiture

Votre chien n’a jamais fait de tour d’auto? Ce n’est pas l’idée du siècle que de l’amener pour une longue escapade en voiture pour cette première fois. C’est loin d’être évident pour tous les chiens. Certains peuvent avoir peur, d’autres ont mal au cœur... On ne veut pas créer d’inconforts ni de traumatismes. Prévenez le problème et introduisez-le progressivement à la voiture en respectant son rythme et en faisant du renforcement positif.

Ne jamais laisser votre chien seul dans la voiture

En été, quand il fait chaud et humide, la température peut monter très vite dans une voiture à l’arrêt, même si celle-ci est à l’ombre et que les fenêtres sont entrouvertes. Il faut donc éviter à tout prix de laisser son animal seul dans la voiture, ne serait-ce que pour quelques minutes, car cela peut être mortel. C’est une question de vie ou de mort et c’est encore quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent.

Prévenir le mal des transports

Le mal des transports est une condition qui affecte de nombreux animaux en voiture et qui s’apparente un peu au mal de mer qui afflige les humains en bateau. Ainsi, certains chiens ont des nausées et peuvent vomir en voiture. De très bons médicaments peuvent être prescrits par votre vétérinaire pour éviter ce type de désagrément. Les médecins vétérinaires étant très sollicités actuellement, pensez-y à l’avance.

Bouclez-la!

En voiture, il est important d’attacher notre chien à l’aide d’une ceinture de sécurité conçue pour lui ou de le mettre dans sa cage et de fixer celle-ci à la banquette. Pourquoi? Tout d’abord, un animal libre dans l’automobile peut facilement être la cause d’un accident. Il nous distrait, bien sûr, mais il peut aussi nous blesser en se transformant en projectile lors d’un impact. Dans une voiture roulant à 55 km/h, un chien de 60 livres (27 kg) peut frapper le pare-brise, un siège ou un passager avec un impact correspondant à 1224 kg. Imaginez un gros Saint-Bernard ! Bien sûr, votre chien aussi peut se blesser à la suite d’un arrêt brusque. Vivement la ceinture de sécurité, mais il serait judicieux d’entraîner votre chien à la tolérer bien avant les vacances.

Empêcher Fido de sortir sa tête par la fenêtre

Je sais que bien des chiens adorent sortir leur grosse tête par la fenêtre de la voiture et se faire dépeigner, mais saviez-vous qu’une analyse des données provenant d’une compagnie d’assurance pour animaux rapportait il y a quelques années des conditions médicales fréquemment reliées à cette manie, telles que des lacérations sur la tête et des corps étrangers dans la cavité nasale ? En effet, en sortant sa tête lorsque la voiture roule, le chien s’expose à des débris projetés sur la route qui peuvent parfois lacérer sa peau ou encore être inhalés. La morale de l’histoire? Je vous laisse deviner!

Confort, confort

Pour finir, on n’oublie pas de faire des arrêts régulièrement pour laisser le chien se dégourdir, toujours en laisse, et faire ses besoins. On s’assure d’avoir une réserve d’eau et son bol et on lui en offre à chaque arrêt. Saviez-vous que certaines haltes routières ont même un parc à chiens? C’est le cas à Villeroy.