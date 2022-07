DUTIL, René



Entouré de sa famille, le 26 juillet 2022, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur René Dutil. Époux de dame Thérèse Roberge, fils de feu Joseph Dutil et de feu Ida Girard. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre "sa" Thérèse depuis 73 ans, ses enfants: Jean-Denis (Judith Robert), Michel (Reina Boucher), François (Lucie Picard) et Monique (Alain Tremblay); ses petits-enfants: Julie, Marianne, Simon, Annie, Marc-André, Martin, Paul-William, Létycia, Marc-Antoine et Katherine, ainsi que 10 arrière-petits-enfants, sa filleule tant dévouée Sylvie Deschênes et son filleul Richard Robin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il a fait carrière comme comptable au Ministère du Revenu pendant 35 ans. Fervent croyant et bénévole dans l'âme, il était toujours prêt à aider son prochain (Patro Roc-Amadour, Patro de Charlesbourg). Il était fier d'être Chevalier de Colomb, 3e et 4e degrés et a été grand chevalier du conseil 6289 à Charlesbourg. Passionné de camping, il a été membre du C.C.C.Q. durant plusieurs années. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame de Lourdes à St-Michel de Bellechasse pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec Qc, G1L 3M9, www.patro.roc-amadour.qc.ca