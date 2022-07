DEMERS, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juillet 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé Michel Demers, époux de feu Céline Courcy et ami de coeur de Réjeanne Lemay. Demeurant à Lévis, secteur Saint-Rédempteur, il était le fils de feu Jules Demers et de feu Alma Baker. Outre son amie de coeur Réjeanne, il laisse dans le deuil sa fille Cindy Demers (Sébastien Gilbert-Gagné); ses petits-enfants: Célina et Anthony; ses frères : Bernard et Denis; sa nièce Nancy Demers et sa famille; sa belle-mère madame Isabelle Lemieux (feu Joseph Lemay); les deux filles de Réjeanne : Sharlène et Geneviève Moreau et leurs conjoints ainsi que ses deux petits-fils Samuel et Félix; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemay, ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera au