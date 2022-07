LAUZÉ, Fernand



À l'Hôpital Laval, le 22 juin 2022, à l'âge de 96 ans , est décédé monsieur Fernand Lauzé, époux de feu madame Lucille Cloutier. Il demeurait à Québec autrefois de la paroisse de Ste-Anne-de-Beaupré.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Josée), Brigitte (Jean-Luc) et Huguette (Tom); ses petits-enfants: Nicolas (Tanya), Pierre (Mélanie), Stéphane, Félix (Alex) et Olivier; ainsi ses arrière-petits-enfants: Marilou et James; ses frères et soeurs: Gaston (Rhenda), Damien et Lauretta. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir l'Ormière pour les bons soins prodigués.