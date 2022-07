La Fondation du CHU de Québec a procédé, le 21 juillet dernier, au tirage de deux grands prix de sa loterie philanthropique Heureux gagnants et en a profité pour dévoiler le résultat financier de cette 2e présentation entièrement numérique. Tout d’abord, le premier grand prix Luxe et confort au quotidien (15 000$ en argent et 10 000$ chez Tanguay) a été remporté par Gilles Laganière, alors que le 2e grand prix Voyage de rêve (crédit-voyage d’une valeur de 10 000$) a été remporté par Hélène Gaudreau. La loterie Heureux gagnants 2022 a permis de générer des profits nets de 320 000$ qui seront entièrement consacrés au financement de nombreux projets des équipes de soins et de recherche des cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval (CHU), un soutien précieux qui fera toute la différence. Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Luc Babin, directeur chez Tanguay, Linda Blais, chez Beneva, Kevin Lachance, chez Immostar, Danielle Goulet, du CHU de Québec-Université Laval, Alexandra Letellier, chez Laurier Du Vallon, et Pierre Moreau, PDG chez Restos Plaisirs.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Le 26 juillet dernier, Léopold Alexandre et Thérèse B. Alexandre (photo), de Saint-Pacôme de Kamouraska, ont souligné leur 70e anniversaire de mariage. Ils s’étaient unis le 23 juin 1952. Ils demeurent toujours dans la maison familiale et sont encore tous deux très actifs. Le couple a 7 enfants, 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Félicitations à vous deux pour vos noces de platine.

Les Trudel d’Amérique

Photo courtoisie

L’Association de la famille Trudel-le inc. célébrera le 375e anniversaire de l’arrivée du premier Trudelle au Québec le samedi 27 août au monument de la famille à Boischatel (photo). Un immense rassemblement est prévu au cours duquel une photo historique réunissant 375 personnes sera prise. Tous les descendants de Jean Trudelle et de son épouse Marguerite Thomas de même que les descendants des voisins de l’époque (Brisson, Clément, Fiset, Gaboury, Girard, Huot, Perron, Vézina entre autres) y sont conviés. Un livret-souvenir sera remis à chaque participant(e). Inscriptions obligatoires sur le site: trudel-le.com. Renseignements: 418 802-5102.

En souvenir

Le 30 juillet 1962. Au col Rogers, dans les Montagnes Rocheuses, la route Transcanadienne est inaugurée par le premier ministre John Diefenbaker (photo). La transcanadienne sera finalement achevée en 1970, 20 ans après le début de sa construction. Cette route de 7821 kilomètres s’étend d’un océan à l’autre. Elle est la route «nationale» la plus longue du monde.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ross Chicoine (photo), de l’arrondissement de Charlesbourg à Québec, courtier immobilier agréé, président du Conseil des Gouverneurs Lion 2006/2007 et membre à vie des Clubs Lions International, 78 ans... Hilary Swank, actrice américaine, 47 ans... Réal Cloutier, joueur de hockey de l’AMH et de la LNH (1974-85: Nordiques, Sabres), 66 ans... Michel Lizotte, courtier immobilier chez Remax Premier choix (2003), 74 ans... Jean Reno, acteur français, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 juillet 2021: Monique Thierry (photo), 81 ans, actrice française spécialisée dans le doublage étant la voix française de Goldie Hawn, Kathy Bates, Sally Field ou Anjelica Huston... 2019: John «Jack» Petroske, 84 ans, hockeyeur américain, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1956... 2018: Michael A. Sheehan, 63 ans, auteur américain et analyste terroriste pour NBC News... 2016: Yves Laforest, 47 ans, 1er Québécois à franchir l’Everest... 1991.