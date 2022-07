Inflation: le pouvoir d’achat des Canadiens mis à mal

Face à la montée de l’inflation, qui a atteint le niveau de 8,1% en juin, près des trois quarts des Canadiens jugent que ce n'est pas le moment d'ouvrir leur portefeuille et de faire un achat important, selon un récent sondage de l’Institut Angus Reid.

L’inflation engloutit une partie de l'argent des Canadiens, qui se retrouvent à payer beaucoup plus depuis quelques mois pour des dépenses essentielles telles que l’épicerie et l’essence.

Près de 75% des répondants affirment qu’ils ne pensent pas qu’il est judicieux de réaliser un achat important en ce moment, comme celui d’une voiture ou d’une maison. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2020, quand 56% étaient du même avis.

Environ trois personnes sur dix (28%) soutiennent qu’elles sont en grande difficulté financière et qu'elles peinent à garder la tête hors de l’eau. Il s’agit d’une hausse de 10% depuis juillet 2020.

Au niveau provincial, 77% des Québécois se disent en bonne santé financière, soit le pourcentage le plus élevé au pays.

Tous les regards sont alors tournés vers la Banque du Canada, qui augmente de plus en plus les taux d’intérêt pour sauver les meubles. Près de 71% des sondés disent suivre de près ses décisions et 53% d’entre eux soutiennent ne pas avoir confiance en l’institution pour faire les bons choix.

Ce sondage a été réalisé en ligne auprès de 1606 adultes canadiens entre le 18 et le 20 juillet 2022.