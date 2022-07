En mode lecture: lecture sympathique

Sagace observateur, l’écrivain français Fabrice Caro nous régale de mille et un détails cocasses.

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Fabrice Caro est aussi Fabcaro, l’auteur de bande dessinée à qui l’on doit entre autres Zaï zaï zaï zaï. Et depuis qu’il s’est mis aux romans, il a trouvé le moyen de rester drôle en inventant des héros pas possibles. Comme Alan Cuartero, le narrateur de Samouraï, son tout nouveau livre.

Moral à zéro

Dans la vie, il y a parfois des moments assez noirs. À quelques jours d’intervalle, Alan apprendra ainsi que sa copine le quitte et qu’un vieil ami s’est suicidé. Pas facile, d’autant plus qu’Alan n’a rien vu venir dans un cas comme dans l’autre. Cerise sur le sundae? Son premier roman, paru l’année précédente, est passé totalement inaperçu. Juste avant de le laisser pour de bon, son ex lui a d’ailleurs dit : «Tu veux pas écrire un roman sérieux?»

Roman sérieux, roman sérieux... Tel qu’on peut l’imaginer, ce n’est pas tout à fait le genre de truc qui s’écrit en un claquement de doigts. Surtout quand on ne sait pas vraiment de quoi y parler. Mais après avoir créé un fichier intitulé «Roman sérieux», Alan se promet de «plonger dans l’écriture avec l’acharnement et la concentration d’un guerrier samouraï» pour pondre ses 10 000 signes quotidiens. Sauf qu’à l’image de la piscine dont il doit (en principe) s’occuper pendant que ses voisins sont en vacances, il ne va pas tarder à nager en eaux troubles...

Sans nécessairement être hilarant, un roman qui dépeint bien les petits travers de chacun.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Cardiff, près de la mer

Photo courtoisie

Il est toujours plus difficile de parler des recueils de nouvelles, car leurs histoires se suivent sans nécessairement se ressembler. Les quatre récits réunis dans celui-ci ont toutefois deux choses en commun : l’ambiance un peu malsaine que la grande femme de lettres américaine Joyce Carol Oates semble tant chérir, et des intrigues aussi surprenantes qu’efficaces. À découvrir.

Une soif de livres et de liberté

Photo courtoisie

La jeune Odile vient d’être embauchée à la Bibliothèque américaine de Paris, qui a entre autres mécènes Ernest Hemingway et Gertrude Stein. Pour elle, c’est un rêve devenu réalité. Mais on est en 1939 et la Seconde Guerre va éclater. Lorsque les nazis se présenteront aux portes de la ville, Odile et ses collègues vont ainsi prendre une grande décision : résister à leur façon quoi qu’il en coûte. Basée sur des faits vécus, une superbe histoire.

Au secours, mon enfant ne mange rien!

Photo courtoisie

Pour un parent, il n’y a pas grand-chose de plus difficile à supporter qu’un enfant qui pique crise sur crise chaque fois que vient le temps des repas. Il est pourtant possible d’y remédier et ce guide explique tout ce qu’il faut faire et ne pas faire afin d’y arriver coûte que coûte. Le livret de défis (en fin de livre) qui s’adresse aux enfants est franchement sympa.

Le père d’Hitler

Photo courtoisie

Le père d’Hitler se prénommait Alois, était fonctionnaire des Douanes à Braunau am Inn, une petite ville autrichienne située tout près de la frontière allemande, et avait tendance à battre ses enfants. À part ça, que sait-on de lui? En fait, pas grand-chose. Mais grâce à une trentaine de lettres retrouvées dans le grenier d’une ferme, l’historien autrichien Roman Sandgruber parvient à nous en faire une excellente description.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Une patiente

Aujourd’hui, plus personne ne se rappelle le psychiatre Collins Braithwaite. Au tournant des années 1960, il a pourtant connu sa petite heure de gloire en s’autoproclamant «antithérapeute» et en affirmant que l’essentiel de sa tâche consistait à convaincre les gens de ne surtout pas suivre de thérapie.

Le paradoxe, c’est qu’il avait quand même plusieurs patients et patientes. Dont Veronica, une jeune Londonienne promise à un brillant avenir, mais qui, après avoir été le consulter pendant des mois à raison de deux fois par semaine, a fini par se suicider en se jetant du haut d’un pont.

Sur le divan du psy

Incapable de comprendre ce qui a bien pu pousser Veronica à en arriver là, sa sœur cadette va enquêter. Mais à sa manière. Absolument convaincue que Braithwaite a joué un rôle important dans cette tragédie, elle va avoir l’idée de devenir elle aussi l’une de ses patientes. Sous le faux nom de Rebecca Smyth, elle épanchera ainsi tous les problèmes psychologiques qu’elle s’est inventés tout en essayant de lui tirer les vers du nez. Sauf que bien sûr, rien ne se déroulera comme prévu.

De ce livre, on a surtout aimé l’habile construction en poupées russes, qui nous réserve plusieurs histoires... et surprises!